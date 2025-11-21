Premijere najistaknutijih filmova s Festivala tolerancije održat će se i u Zagrebu

Nakon uspješnog glavnog izdanja Festivala tolerancije u Zadru, koje je okupilo brojne međunarodne goste i filmske autore, program Best of the Best u subotu i nedjelju donosi i zagrebačke premijere najistaknutijih filmova s ovogodišnjeg festivala. Selektirani filmovi nagrađivani su na Cannes Film Festivalu, IDFA-i, TIFF-u, Busanu i Melbourneu, te donose snažne i aktualne priče o ljudskom dostojanstvu, identitetu, sjećanju i otporu.

U Kulturno informativnom centru (KIC), u Preradovićevoj 5, program uključuje četiri iznimna naslova:

subota, 22.11.

17:00

Mlade majke / Young Mothers / Jeunes Mères – r. Jean-Pierre i Luc Dardenne

19:00

Na domaćem terenu / Home Game – r. Lidija Zelović

nedjelja, 23.11.

17:00

Od nulte točke / From Ground Zero – projekt mladih autora iz Gaze pod vodstvom Rashida Masharawija

19:00

Nestanak Josefa Mengelea / The Disappearance of Josef Mengele / Das Verschwinden des Josef Mengele – r. Kirill Serebrennikov

Nakon projekcije filma Home Game, održat će se Tolerance Talk rasprava, uz podršku UNHCR-a Hrvatska, koja će otvoriti pitanja identiteta, iskustava izbjeglištva i pripadnosti u današnjoj Europi. Kroz razgovor s gostima i publikom, rasprava će istražiti kako umjetnost – osobito film – može biti most između iskustava raseljenosti i univerzalne potrebe za domom, sigurnošću i razumijevanjem.

Filmove su selektirali Snježana Tribuson i Boško Picula. Festival tolerancije – Best of the Best organizira udruga građana Festival suvremenog židovskog filma Zagreb, uz podršku Grada Zagreba i UNHCR-a Hrvatska, te uz institucionalnu podršku Zaklade Kultura nova i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.