Premijerno je izvedena 'Mater Noster' u KNAPU, priča o obitelji bez uljepšavanja, ali i osude

'Mater Noster', nova komedija Kazališta KNAP, prema tekstu Lucije Klarić i u režiji Borisa Kovačevića, premijerno je izvedena prošle subote, a izvedbu glumica Tee Šimić i Katarine Arbanas de Romero publika je nagradila dugotrajnim pljeskom.

Njih dvije u urnebesnim transformacijama donose priču koja igra na tankoj liniji između ljubavi i ludila - kroz prvi posao, roditeljske savjete i život pod istim krovom.

Foto: PROMO

'Koliko vam je puta stara digla tlak? A koliko puta ste se zakleli da više nećete slušati njene savjete - pa se ipak uhvatili kako ih ponavljate?', najavljivali su predstavu.

- Za mene je 'Mater Noster' prije svega priča o obitelji bez uljepšavanja, ali i bez osude. Priča koja razumije koliko su majke i kćeri sposobne raniti se, ali i koliko su duboko povezane unatoč svemu što ih razdvaja - kaže redatelj Boris Kovačević, a prenosi ZGExpress.

Foto: PROMO

Generacijski jaz, svakodnevne situacije te sukobi majke i kćeri dobivaju potpuno novu dimenziju kad u njihov svijet uđe još jedna žena sa stavom. 'Brutalno iskrena i do suza smiješna - 'Mater Noster' je predstava koja će vas podsjetiti da je obitelj najveća drama i najveća komedija u jednom', poručuju iz KNAP-a.

- Velika je stvar na veliki jubilej, a to je 70 godina Centra KNAP i 20 godina Kazališta KNAP, produkcijski iznijeti predstavu koja upravo govori o više generacija, a napravljena je tako da će sigurno biti zanimljiva svakoj generaciji. Bit će nam drago ako naši vjerni gledatelji uzmu majku pod ruku i dođu pogledati našu novu komediju, jamčimo predstavu za pamćenje - dodao je za ZGExpress ravnatelj Centra KNAP Igor Weidlich.

Premijerni uspjeh nije promaknuo ni mnogim poznatim uzvanicima. Među publikom su bile i mnoge osobe iz kulturnog i javnog života, poput redatelja i koreografa Igora Barberića, televizijske voditeljice Uršule Tolj, Marije Kolb, Zorana Vakule...

Sljedeću izvedbu publika može pogledati u četvrtak, 6. studenog, u 20 sati. Osim ove najnovije predstave, KNAP donosi 'Iza paravana' u srijedu, 29. listopada, pa 'Dok nas inteligencija ne rastavi' 7. studenog i dan kasnije 'Spoj na slijepo'..

Foto: PROMO