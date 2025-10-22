Svoju djecu ne morate voditi u kazalište, glumci dolaze vama!

U vrijeme kada se djeca više druže s ekranima nego međusobno, kada su razne tražilice postale izvori znanja, pitamo se imaju li kazališne predstave i kultura dramskog izričaja istu ulogu kao prije dvadesetak godina ili su dobile možda još važniji značaj upravo zbog toga što djeci nedostaje izravno iskustvo u doživljaju svijeta.

Koraljka Bakota diplomirala je arheologiju i magistrirala povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radila je u Poliklinici SUVAG u Zagrebu, surađivala je na brojnim znanstvenim projektima te objavila više znanstvenih i stručnih radova, vježbenica i knjiga. Cijeli svoj radni vijek posvetila je odgoju i obrazovanju.

Kazališne družine duže postoje u društvu nego kazalište kao institucija. Naime, u prošlosti, upravo je kazalište dolazilo publici, a tek u novije doba javlja se kazalište kakvo danas poznajemo. Nekada su glumci nastupali na sajmovima, u gostionicama, na trgovima te su njihove predstave bile namijenjene širokom puku. Putujući glumci i kazališne družine zadržale su se i danas. One danas, kao i nekada, predstavljaju most između publike i umjetničkog izričaja bez obzira jesu li namijenjene odrasloj publici ili djeci. Baš kao i nekada, kazališne družine ne koriste bogatu scenografiju već je dovoljna zanimljiva priča, dobri glumci i puno mašte i kreativnosti.

Danas kazališne družine uz kazališta imaju posebnu ulogu jer predstave mogu doprijeti na sva mjesta; od trgova, bolnica, vrtića, škola pa do rođendanskih proslava. Na taj način omogućuju da svako dijete bez obzira na to gdje živi ili u kakvim okolnostima, ima pristup umjetničkom doživljaju i kulturnim sadržajima. To je itekako važno jer je susret s glumcima potpuno drugačije iskustvo od onoga koje djetetu pružaju slikovnica ili knjiga, film ili digitalni sadržaj. Susret sa živim likovima nekog kazališnog djela razvit će potpuno drugačiji doživljaj od onoga kojeg mogu kreirati drugi mediji. Ne radi se o tome je li neki medij bolji ili lošiji za dijete, već se radi o raznolikosti i potpuno drugačijim pristupima sadržaju. Neposredna blizina glumaca, njihov glas, izraz lica, mimika i njihova sama prisutnost u neposrednoj blizini djece otvaraju prostor novom doživljaju koji izaziva želju za sudjelovanjem i potrebu da djeca interveniraju i sami se uključe u scenu. Ta direktna interakcija između glumaca i male publike koja se događa ovdje i sada, čini iskustvo još emotivnijim doživljajem.

Foto: PROMO

Kazališne družine svojim predstavama povezuju sve one pedagoške, odgojne i obrazovne vrijednosti s umjetničkim doživljajem pružajući djeci jedinstveno iskustvo koje oblikuje njihove emocionalne, kognitivne i socijalne vještine. Istodobno se djetetu otvara novo područje estetskog poimanja svijeta uređenog prema društvenim normama i temeljnim moralnim načelima kojima treba težiti. To je kazališna scena koja otvara mnoge teme važne u procesu odrastanja, a koje se u formalnim kazališnim okvirima ne obrađuju i nisu dio repertoara.

Teme su raznolike, tako npr. kazališna družina može djecu odvesti u svemir i odgovoriti im na pitanja kao što su: je li Pluton planet ili nije, što je crna rupa i slično. Riječ je o edukativnoj dječjoj predstava Dohvati svemir, nastaloj u suradnji stručnog tima astrofizičara Zvjezdarnice Zagreb i kreativnog tima Boom! Teatra. Iako se uglavnom igra kao gostujuća predstava po cijeloj Hrvatskoj u sklopu programa Ministarstva Kulture - Ruksak pun kulture, predstava se u Zagrebu izvodi u prostorijama zagrebačke Zvjezdarnice, a može doći i u vrtiće i škole diljem Lijepe Naše.

One najmlađe, Kazališna družina „Smješko“ može u malom ekološkom mjuziklu odvesti u šumu gdje se izgubio pas Pufi, dok će Kazališna družina Pinklec iz Čakovca upoznati djecu s Umišljenom mišicom, a Putujuća lutkarska kazališna družina Vjeverica pomoći će svima onima kojima se klima prvi zub ili se boje zubara jer je to tema predstave Hrvoju se klima zub.

To su samo neke kazališne družine i neke predstave od mnogih koje djeluju i putuju po Hrvatskoj ne bi li kazalište došlo na prag svima i pružilo im umjetnički doživljaj za pamćenje.

Foto: PROMO

Oni su kao dobri duhovi iz boce ili čarobnjaci koji će na vaš poziv za vašu djecu skladno spojiti riječi, pokrete i glazbu te prenijeti najkompliciraniju životnu poruku i pouku na najljepši i najjednostavniji način.

Roditelji i odgojno-obrazovni djelatnici imaju priliku pozivom neke od kazališnih družina omogućiti svojoj djeci nezaboravan doživljaj! Iskoristite tu priliku što češće i na potpuno drugačiji način obradite teme koje ih zanimaju ili koje im mogu riješiti neke dvojbe, ili ih ipak na kraju samo razveseliti i pružiti im nezaboravne trenutke radosti.

Savjeti za roditelje

Oplemenite dječja druženja pozivom kazališne družine i djeci ponudite nezaboravno iskustvo.

Odaberite predstavu koja odgovara dobi djece.

Odaberite predstavu koja se može izvesti u prostoru kojeg imate.

Poučite djecu kako se trebaju ponašati za vrijeme predstave.

Zamolite glumce da se nakon predstave zajedno s djecom fotografiraju i podijelite te fotografije svim malim uzvanicima.

Dolazak glumaca je izvrsna prilika da se djeci omogući razgovor s njima. S obzirom na dob, pripremite djecu za razgovor i omogućite im da nakon predstave porazgovaraju s glumcima o likovima koje su glumili ili o nekoj teme koja je povezana s profesionalnim životom glumaca.

Ako se djeci predstava svidjela, napravite zajedno s njima zahvalu glumcima u kojoj djeca mogu nacrtati ili napisati svoje dojmove, izdvojiti što im je bilo najzanimljivije ili najljepše i kako su se osjećali.