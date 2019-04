Preminula 70-godišnja glumica iz serije 'Svi vole Raymonda'

Glumica Georgia Engel preminula je u petak, 12. travnja, u 71. godini u Princetonu, u New Jerseyju, potvrdio je njezin prijatelj i suradnik John Quilty, a prenosi New York Times. Uzrok smrti još uvijek nije poznat, a javnost je za sve saznala tek nekoliko dana kasnije.

Foto: IMDB



Engel je bila pripadnica sekte Christian Scientists zbog čega nije odlazila liječniku te se o njezinom zdravstvenom stanju ne zna puno. Naime, vjera članovima pokreta zabranjuje medicinu jer smatraju kako molitva može izliječiti sve.

Foto: IMDB



Dugogodišnja glumačka karijera vezana joj je uz kazalište i televiziju, a u nekolicini popularnih TV serija, Engel je odigrala zapažene uloge.

Gledateljima je vjerojatno najpoznatija kao Pat MacDougall iz TV serije 'Svi vole Raymonda', a proslavila se ulogom Georgette Baxter u hit seriji sedamdesetih, 'The Mary Tyler Moore Show' te je nekoliko puta bila nominirana za nagrade Emmy. Posljednja uloga bila joj je ona sestre Barbare u Netflixovoj seriji 'One Day at a Time'.

Foto: IMDB

- Svijet je postao tužan. Georgia je svojim ulogama dirnula toliko ljudi - kazala je njezina agentica Jacqueline Stander.