Preminula Anita Pointer, članica legendarnog pop i r'n'b sastava iz 70-ih 'The Pointer Sisters'

Anita Pointer, članica popularne grupe 'The Pointer Sisters' preminula je u subotu u 74. godini života od karcinoma.

Tužnu vijest objavio je njezin publicist Roger Neal koji je rekao da je pjevačica preminula u svom domu, okružena obitelji.

Anitina sestra Bonnie preminula je 2020. godine u 69. godini života, a 2006. godine preminula je i njihova sestra June, u 52. godini.

Foto: Janet Gough/PRESS ASSOCIATION

Sestre Anita, Bonnie, June i Ruth proslavile su se sedamdesetih godina, a na početku su grupu činile June i Bonnie te su kao duo nastupale po klubovima San Francisca. Kasnije su im se pridružile i ostale dvije sestre. Grupa je najpoznatija po pjesmama 'I'm So Excited' i 'Jump (For My Love)'.

Foto: Malte Ossowski/SVEN SIMON

'Pointer Sisters' su osvojile čak 3 Grammyja.

Najčitaniji članci