Preminula Anne Schedeen, mama Kate Tanner iz serije 'Alf'

Američka glumica Anne Schedeen, koju publika pamti po ulozi stroge, ali brižne Kate Tanner u kultnom sitcomu iz osamdesetih, "Alf", preminula je u 78. godini života. Vijest o njezinoj smrti potvrdila je obitelj objavom na društvenim mrežama, navodeći da je glumica "preminula mirno" u svom domu. Uzrok smrti nije odmah objavljen.

U emotivnoj objavi, obitelj se oprostila od glumice opisujući njezinu živopisnu osobnost i nasljeđe koje ostavlja.

"Ostavlja za sobom izvanredno nasljeđe kreativne energije, oštroumnog humora, radosti u svojoj obitelji, obožavanja malih pasa, goruće mržnje prema Trumpu, strasti prema kupovini u second-hand trgovinama i ljubavi prema dobroj priči. "Shrvani smo bez nje.", stoji u priopćenju.

Poruka se nastavlja: "Bila je sila. Nezamislivo je razmišljati o životu bez nje. Ali kao što je govorila, 'Uvijek sam s vama'. I u pravu je. Uspomene, umjetnička djela, smijeh do suza, ručno rađeni nakit, ulja na platnu, skulpture, kostimi i sveukupna joie de vivre žive dalje. Podignite margaritu u njezinu čast."

Rođena kao Luanne Ruth Schedeen u Portlandu, glumačku karijeru započela je još u djetinjstvu u lokalnom kazalištu. Nakon studija i preseljenja prvo u New York, a zatim u Los Angeles, potpisala je ugovor s Universalom. Prije globalne slave, Schedeen je ostvarila zapažene gostujuće uloge u nizu popularnih serija sedamdesetih i osamdesetih. Pojavila se u serijama kao što su "Čovjek od šest milijuna dolara", "Tri cimera", "Kafić Uzdravlje", "Magnum, P.I." i "Ubojstvo, napisala je".

Foto: Youtube/screenshot

Uloga Kate Tanner stigla je 1986. i obilježila joj je karijeru. Iako je prije toga snimila brojne pilote, upravo je serija o sarkastičnom izvanzemaljcu s planeta Melmac postala svjetski fenomen. U jednom je intervjuu otkrila kako je prepoznala potencijal.

​- Pročitala sam scenarij i pomislila: ‘Ovo je smiješno. Tjera me na smijeh.’ Upoznala sam ljude koji su radili na seriji, upoznala sam Alfa i postala još uvjerenija da to želim raditi - ispričala je.

Iza sebe je ostavila supruga Christophera Barretta, s kojim je bila u braku 55 godina, kćer Taylor, snahu Hilary Flynn, sestru Sarabeth, brata Rolanda, nećakinju Minnie te svoja dva udomljena psa. Obitelj je zamolila da se umjesto cvijeća uplate donacije organizaciji Habitat for Humanity, što je bio "jedan od njezinih omiljenih ciljeva".

*uz korištenje AI-ja

