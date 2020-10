-\u00a0Radio sam s Margaret pro\u0161le godine jer je imala malu ulogu u filmu 'Last Night In Soho'. Bila je tako smije\u0161na, britka i, kao \u0161to mo\u017eete zamisliti, puna najnevjerojatnijih pri\u010da. Iznimno mi je drago \u0161to sam je upoznao. Moje srce i misli\u00a0su\u00a0s njezinom obitelji i svima koji su je voljeli. Puno \u0107e nam nedostajati -\u00a0napisao je Wright.\u00a0

<p>Svojedobno fatalna Bondova djevojka, britanska glumica i model <strong>Margaret Nolan</strong> preminula je u 76. godini. Najpoznatija je svakako po ulozi plavokose Dink u po mnogima najboljem filmu o agentu 007 svih vremena, legendarnom 'Goldfingeru' sa <strong>Seanom Conneryjem</strong> iz 1964. godine.</p><p>Iako je u filmu važniju rolu dobila njezina kolegica <strong>Shirley Eaton</strong> (83), koja igra Jill Masterson i glumi u kultnoj sceni obojana u zlatno, za Nolan je karijera također otišla u visine nakon filma. Glumila je u filmovima 'Hard Day's Night', 'No Sex Please', 'We're British' te u seriji filmova 'Carry On'.</p><p>Tužnu vijest sa svojim je mnogobrojnim pratiteljima na društvenim mrežama podijelio filmski redatelj <strong>Edgar Wright</strong> (46), koji je s Nolan nedavno i surađivao u njezinoj posljednjoj filmskoj ulozi.</p><p>- Radio sam s Margaret prošle godine jer je imala malu ulogu u filmu 'Last Night In Soho'. Bila je tako smiješna, britka i, kao što možete zamisliti, puna najnevjerojatnijih priča. Iznimno mi je drago što sam je upoznao. Moje srce i misli su s njezinom obitelji i svima koji su je voljeli. Puno će nam nedostajati - napisao je Wright. </p>