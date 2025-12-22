Obavijesti

U 85. GODINI

Preminula Dianne Holechek, prva supruga Chucka Norrisa

Piše Nadia Reškovac,
Foto: Profimedia

Američka javnost oprostila se od Dianne Holechek, prve supruge Chucka Norrisa, koja je u 85. godini preminula u Teksasu nakon duge borbe s demencijom, potvrdila je obitelj

Američka javnost danas se oprostila od Dianne Holechek, prve supruge legendarne filmske i TV zvijezde Chucka Norrisa. Holechek je u 85. godini preminula u svom domu u Teksasu nakon duge borbe s demencijom, potvrdio je njezin sin, glumac Mike Norris.  

FILE PHOTOS: Dianne Holechek Dies Aged 81
Foto: Profimedia

- Zahvalni smo što više ne pati. Bila je najbolja mama. Imali smo sreću što smo je imali - rekao je Mike Norris za TMZ

Od smrti svoje bivše supruge emotivno se oprostio i Chuck Norris (85), koji je unatoč razvodu s Dianne ostao u bliskim i prijateljskim odnosima. U poruci na društvenim mrežama napisao je kako ga je njezin odlazak duboko pogodio.

- Nakon 30 godina braka uspjeli smo ostati bliski prijatelji, a te godine prijateljstva značile su mi sve - istaknuo je, dodavši kako će je zauvijek pamtiti po njezinoj dobroti, inteligenciji i odanosti obitelji.  

Hollywood: Sve?ana premijera filma The Expendables 2
Foto: MICHAEL GERMANA

Dianne i Chuck upoznali su se dok su pohađali srednju školu u Torranceu u Kaliforniji te su se vjenčali 1958. godine - on je imao 18, a ona 17 godina. Tijekom više od tri desetljeća braka dobili su dva sina, Mikea i Erica, dok je Norrisova karijera u borilačkim vještinama i Hollywoodu brzo rasla.  

Njihov brak nije bio bez izazova - tijekom Norrisove službe u američkim zračnim snagama došlo je do afere koja je rezultirala rođenjem kćeri, no par je unatoč poteškoćama ostao zajedno do razlaza 1988., a razvod je formaliziran godinu dana kasnije.  

Nakon razvoda, Chuck Norris se ponovno oženio 1998. s manekenkom Genom O’Kelley, s kojom ima blizance, dok Dianne Holechek nikada nije ponovno stala pred oltar i povukla se iz javnog života.  

Oklahoma: 10.03.1940., ro?en Chuck Norris
Foto: Visual/PRESS ASSOCIATION

Dianne Holechek iza sebe je ostavila dva sina i sedmero unučadi. Obitelj i prijatelji pamte je kao toplu, snažnu i predanu majku, ženu koja je ostala važan dio života jednog od najpoznatijih akcijskih zvijezda svijeta.  

