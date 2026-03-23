Preminula je glumica Valerie Perrine, zvijezda 'Supermana'

Američka glumica Valerie Perrine, najpoznatija po ulozi u filmu 'Lenny' i serijalu 'Superman', preminula je u 83. godini života u Beverly Hillsu.

Vijest o njezinoj smrti potvrdila je prijateljica Stacey Souther, istaknuvši kako se glumica godinama hrabro borila s Parkinsonova bolest, koja joj je dijagnosticirana 2015. godine, piše Variety.

Perrine je svjetsku slavu stekla ulogom u biografskoj drami “Lenny”, redatelja Bob Fosse, gdje je glumila uz Dustin Hoffman. Za tu je ulogu bila nominirana za Oscara za najbolju glumicu, a film je ukupno osvojio šest nominacija.

Široj publici posebno je ostala u sjećanju kao Miss Teschmacher, partnerica negativca Lexa Luthora, u filmovima o "Supermanu", gdje je glumila uz Christopher Reeve. Njezina interpretacija liku je dala dodatnu emocionalnu dimenziju, nadilazeći stereotip sporedne uloge.

Tijekom karijere ostvarila je niz zapaženih uloga, među kojima se ističe i komedija "What Women Want" s Mel Gibson, koja je postigla veliki komercijalni uspjeh diljem svijeta.

Rođena u Galvestonu u Teksasu, Perrine je odrasla u obitelji koja se često selila zbog očevog vojnog angažmana. Karijeru je započela kao showgirl u Las Vegasu, a na filmu se prvi put pojavila početkom 70-ih godina.

Osim filmskih uloga, ostvarila je i niz televizijskih nastupa te ostala aktivna u industriji desetljećima. Njezina posljednja filmska uloga bila je u ostvarenju “Silver Skies” iz 2014. godine.

Valerie Perrine ostat će zapamćena kao talentirana i karizmatična glumica koja je obilježila jedno razdoblje Hollywooda, ostavivši iza sebe bogatu i raznoliku karijeru.