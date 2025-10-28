Obavijesti

ODLAZAK KRALJICE BRITANSKOG HUMORA

Umrla glumica iz kultne serije

Piše Dora Pek,
Foto: Profimedia

Nezaboravna Sybil iz kultne serije 'Fawlty Towers' preminula je u 94. godini u svom domu u Londonu, potvrdila je obitelj

Britanska glumica Prunella Scales, najpoznatija po ulozi Sybil Fawlty u kultnoj humorističnoj seriji 'Fawlty Towers', preminula je u 94. godini. Kako je potvrdila njezina obitelj, Prunella je umrla 27. listopada u svom domu u Londonu.

- Naša draga majka Prunella Scales napustila nas je jučer mirno u svom domu u Londonu. Dan prije smrti gledala je 'Fawlty Towers. Posljednji dani bili su joj ugodni, ispunjeni i okruženi ljubavlju - stoji u priopćenju, piše TheSun.

Timothy West death
Foto: Profimedia

Prunella je rođena 1932. godine u Surreyju i karijeru započela u slavnom kazalištu Bristol Old Vic. Tijekom gotovo sedam desetljeća duge karijere ostavila je neizbrisiv trag na televiziji, filmu i kazališnim daskama. Uloga Sybil, nezaboravne supruge u seriji 'Fawlty Towers', donijela joj je kultni status.

Osim uloga u klasičnim britanskim serijama i dramama, istaknula se i u kazalištu, a za nastup u predstavi 'Alana Bennetta A Question of Attribution' bila je nominirana za BAFTA-u. Sa suprugom, glumcem Timothyjem Westom, dijelila je više od šest desetljeća života i karijere.

Zajedno su putovali i snimali dokumentarnu seriju 'Great Canal Journeys', u kojoj su gledatelji zavoljeli njihovu toplinu i međusobnu nježnost. West je preminuo prošle godine, a obitelj je potvrdila da je Prunella posljednjih godina živjela s demencijom, ali mirno i dostojanstveno.

Prunella Scales death
Foto: Profimedia

Sinovi Samuel i Joseph zahvalili su javnosti na podršci i poručili da je njihova majka 'otišla u miru, okružena ljubavlju'.

