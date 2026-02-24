Obavijesti

TUŽNA VIJEST

Preminula je kći Martina Shorta

Preminula je kći Martina Shorta
Obitelj slavnog glumca potvrdila je tužnu vijest, ističući da će Katherine pamtiti po svjetlu i radosti koje je unosila u živote drugih

Katherine Hartley Short, kći poznatog kanadskog glumca i komičara Martin Short, preminula je u 43. godini života, potvrdio je njegov predstavnik za američke medije, javlja Abc News.

„S dubokom tugom potvrđujemo smrt Katherine Hartley Short“, stoji u službenoj izjavi obitelji.

U nastavku poruke navodi se kako je obitelj Short shrvana gubitkom te moli javnost za razumijevanje i privatnost u ovim teškim trenucima. „Katherine je bila voljena od svih i pamtit ćemo je po svjetlu i radosti koje je unosila u svijet“, poručili su.

Katherine je bila jedno od troje djece koje je Martin Short dobio sa svojom pokojnom suprugom, Nancy Dolman. Obitelj zasad nije iznijela dodatne detalje o okolnostima smrti.

