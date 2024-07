Preminula je kraljica seksualne terapije Ruth Westheimer (96)

Umrla je dr. Ruth Westheimer, psihologinja poznatija samo kao dr. Ruth, koja je bila aktivna u promicanju onoga čijim je “glasnogovornikom” postala prije tri desetljeća - seksualnosti, javlja The New York Times. Imala je 96 godina, a umrla u petak u svom domu u New Yorku, okružena svojom obitelji, rekao je publicist i prijatelj Pierre Lehu.

Seksualna terapeutkinja postala je pop ikona, medijska zvijezda i autorica bestselera zahvaljujući svom iskrenom govoru o nekoć tabu temama u spavaćoj sobi.

Bila je sitne građe, visoka samo 140 centimetara, a na licu je uvijek nosila veliki osmijeh. Bila je jedna od važnih oslonaca milijuna ljudi koji su nazivali njezine radijske i televizijske emisije i napeto iščekivali njezin savjet. Jer dr. Ruth je naučila slušati i, kako je često isticala, upravo tako naučila najviše o životu. Ali kad pogledate njezin život, jasno je da je mnogo toga spoznala i metodom vlastite kože.

FILE PHOTO: Holocaust survivor Westheimer lights a candle during the Annual Gathering of Remembrance in New York | Foto: KEITH BEDFORD/REUTERS

Rođena kao Karola Ruth Siegel u Frankfurtu,1928., bila je jedinica u obitelji ortodoksnih Židova, oca Juliusa Siegela i majke Irme. I kad su jednog dana nacisti odveli oca u nepovrat, majka i baka nisu oklijevale ni trenutka da pošalju malu Ruth, u siječnju 1939., u neutralnu Švicarsku, gdje se postupno formiralo sirotište za židovsku siročad iz Njemačke. Tek je nekoliko godina poslije doznala da su joj roditelji ubijeni u koncentracijskom logoru, najvjerojatnije u Auschwitzu.

FILE PHOTO: Dr Ruth is pictured at the American Israel Public Affairs Committee annual conference in Washington | Foto: JASON REED/REUTERS

U dobi od 16 godina preselila se u Palestinu i pridružila se u Haganah, koja se na prostoru britanskog palestinskog protektorata borila za nezavisnost Izraela. Kako je bila sitnije građe, procijenjeno je da je najbolje da je obuče za snajperista. O tome je poslije rekla:

- Da, bila sam snajperist u izraelskoj vojsci. A znala sam i odlično bacati granate. Bilo je to neposredno nakon holokausta. Bila sam odličan strijelac, jednostavno bih nekako uvijek pogodila onu crvenu sredinu mete. I danas me još služe i oko i ruka. Vodila sam jednom unuka na sajam gdje se gađalo vodenim pištoljem klauna u usta za nagradu. Kući smo se vratili s 12 plišanih životinja i zlatnom ribicom - ispričala je.

Na njezin rođendan 1948. teško je ranjena u jednom oružanom sukobu i prošli su mjeseci prije nego je opet stala na noge. Tu je završilo vojno poglavlje njezina život i počelo obrazovno: odlazi u Pariz gdje na Sorbonni studira psihologiju.

Iako se proslavila kao seksualni terapeut, Ruth je doktorirala na Columbiji radom iz pedagoških znanosti. Usavršavala se na mnogo sveučilišta i predavala na Lehman Collegeu, Brooklyn Collegu, na sveučilištima Adelphi i Columbia te na West Pointu, ali najveću su ulogu u njezinu sazrijevanju i stasanju u stručnjaka za veze, isticala je, imala njezina tri braka u kojima je dobila dvoje djece.

FILE PHOTO: 61st Grammy Awards - Arrivals - Los Angeles, California, U.S. | Foto: LUCY NICHOLSON/REUTERS

Nakon dva razvoda, rekla je “uslijedio je pravi brak”. Za Freda Westheimera, čije je prezime zadržala i proslavila, udala se 1961. i ostala s s njim u braku do njegove smrti 1997.