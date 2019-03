Preminula je kultna francuska redateljica Agnes Varda (90)

Hommage à Agnès Varda, décédé ce vendredi 29 mars 2019. Cinéaste française, pionnière de la nouvelle vague, elle reçoit en 2017 un Oscar d’honneur pour l’ensemble de sa carrière. Photo : l’artiste JR @jr et Agnès Varda au consulat de France à Los Angeles - crédit @franceinla . . . Our thoughts and thankfulness to French filmmaker Agnès Varda, who died last night. This pioneer of the French New Wave has been recognised internationally including with an Honorary Oscar in 2017. . . . Les mots de @franck_riester, ministre de la culture @ministerecc : « Bouleversé, accablé, endeuillé : ces sentiments qui accompagnent la certitude que nous venons de perdre l'une des plus grandes artistes de notre époque. Agnès Varda, je vous témoigne mon respect, ma reconnaissance et mon admiration. » _ #agnesvarda #varda #oscar #oscars #festivaldecannes #cannes #cinema #nouvellevague #artiste #artist #jr #jrartist #losangeles #cinematography #cine #artcontemporain #contemporaryart #ministerecc #franckriester #francediplo #quaidorsay #france #art #instacinema #hommage #agnèsvarda #photography #rip #film #filmmaker

