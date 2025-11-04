Poznata kći objavila je tužnu vijest o smrti svoje majke koja je ostala upamćena kao jedno od najistaknutijih glumačkih imena Hollywooda
Preminula je legendarna Diane Ladd, glumica i majka Laure Dern: 'Ona sada leti s anđelima'
Legendarna glumica Dianne Ladd preminula je jučer u 90. godini života. Tužnu vijest koja je svijet glume zavila u crno priopćila je njena kći, također popularna glumica, Laura Dern, prenosi The Hollywood Reporter. Uzrok smrti tužna Dern nije podijelila.
'Moja nevjerojatna junakinja i moj temeljni dar majke, Diane Ladd, preminula je pored mene ovog jutra u svom domu u Ojaiju u Kaliforniji', riječi su kojima je Dern započela svoje dirljivo priopćenje.
'Bila je najbolja kći, majka, baka, glumica, umjetnica i empatična duša koju su mogli stvoriti samo snovi', nastavila je neutješna kći dodavši: 'Bili smo blagoslovljeni što je imamo. Sada leti sa svojim anđelima'.
Slavna glumica rođena je u Mississippiju 1935. godine, a njena se bogata karijera razvijala desetljećima. Najpoznatija je po ulogama u 'Wild at Heart', 'Chinatown' te 'Alice Doesn't Live Here Anymore', a za ulogu u potonjem Scorseseovom filmu zaradila je i nominaciju za Oscara. Za istu je nagradu nominirana još dva puta, a, između ostalog, osvojila je i prestižan Zlatni globus.
U devetogodišnjem braku s kolegom Bruceom Dernom dobila je dvije kćeri. Jedna od njih nesretno je preminula sa samo 18 mjeseci. Prije dvije godine pokojna glumica je za CBS News ispričala kako je došlo to te nesreće: 'Pala je u bazen. Lupila je glavom i onesvijestila se. I dogodilo se odmah. I umrla je, a ti nikada nećeš prijeći preko toga. Nije me briga tko što kaže. Dijete ne bi trebalo umrijeti prije roditelja'.
Unatoč nezamislivom gubitku, Ladd je uspjela izgraditi iznimno prisan odnos s drugom kćeri. Glumice su se zajedno pojavile i u zajedničkim filmovima 'Wild at Heart' i 'Rambling Rose', za koji su obje nominirane za Oscara. Majka i kći zajedno su 2023. godine napisale i knjigu 'Honey, Baby, Mine: A Mother and Daughter Talk Life, Death, Love'
