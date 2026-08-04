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TUŽNA VIJEST

Preminula je Matea Milić (44), producentica Animafesta Zagreb

Piše 24sata,
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Preminula je Matea Milić (44), producentica Animafesta Zagreb
Zagreb: Konferencija za medije povodom 28. Svjetskog festivala animiranog filma Animafesta | Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL
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Matea Milić (44), dugogodišnja producentica Animafesta Zagreb i članica produkcijske kuće Hulahop, preminula je nakon teške bolesti. Njeni kolege iz Hulahopa, oprostili su se od nje nježnim riječima

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Matea Milić (44), dugogodišnja producentica Animafesta Zagreb i članica produkcijske kuće Hulahop, preminula je nakon teške bolesti, objavljeno je na Facebook profilu Hulahopa.

Matea Milić diplomirala je povijest umjetnosti i slovački jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Produkcijskoj kući Hulahop pridružila se 2012. godine kao voditeljica ureda, a 2015. postala je producenticom 'Svjetskog festivala animiranog filma – Animafest Zagreb'. 

Koordinirala je produkciju, surađivala s domaćim i međunarodnim partnerima te razvijala profesionalni program Animafest PRO. Vodila je i pitching laboratorij 'Rise & Shine' za mlade autore te od 2020. koordinirala međunarodnu mrežu festivala 'Animation Festival Network' (AFN). Kao članica Hrvatske udruge producenata predstavljala je udrugu u inicijativi 'CEE Animation', a svojim je radom sudjelovala i u brojnim međunarodnim selekcijskim komisijama i festivalskim žirijima.

- Matea je ostavila dubok trag u hrvatskoj i međunarodnoj zajednici animiranog filma. Mi u Hulahopu pamtit ćemo je po profesionalnosti, pouzdanosti, predanosti i toplini kojom je gradila prijateljstva te po velikom doprinosu Animafestu Zagreb i svima nama koji smo imali privilegiju s njom raditi. Svojom vedrom naravi, uvijek spremna pomoći kolegama, Matea je bila omiljena u našem uredu i neizmjerno će nam nedostajati. U ime Hulahopa izražavamo iskrenu sućut obitelji i prijateljima - stoji u objavi Mateine produkcijske kuće. 

Posljednji ispraćaj održat će se u ponedjeljak, 10. kolovoza u 12 sati u Velikoj dvorani Krematorija na Mirogoju.

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