Matea Milić (44), dugogodišnja producentica Animafesta Zagreb i članica produkcijske kuće Hulahop, preminula je nakon teške bolesti. Njeni kolege iz Hulahopa, oprostili su se od nje nježnim riječima
Preminula je Matea Milić (44), producentica Animafesta Zagreb
Matea Milić (44), dugogodišnja producentica Animafesta Zagreb i članica produkcijske kuće Hulahop, preminula je nakon teške bolesti, objavljeno je na Facebook profilu Hulahopa.
Matea Milić diplomirala je povijest umjetnosti i slovački jezik na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Produkcijskoj kući Hulahop pridružila se 2012. godine kao voditeljica ureda, a 2015. postala je producenticom 'Svjetskog festivala animiranog filma – Animafest Zagreb'.
Koordinirala je produkciju, surađivala s domaćim i međunarodnim partnerima te razvijala profesionalni program Animafest PRO. Vodila je i pitching laboratorij 'Rise & Shine' za mlade autore te od 2020. koordinirala međunarodnu mrežu festivala 'Animation Festival Network' (AFN). Kao članica Hrvatske udruge producenata predstavljala je udrugu u inicijativi 'CEE Animation', a svojim je radom sudjelovala i u brojnim međunarodnim selekcijskim komisijama i festivalskim žirijima.
- Matea je ostavila dubok trag u hrvatskoj i međunarodnoj zajednici animiranog filma. Mi u Hulahopu pamtit ćemo je po profesionalnosti, pouzdanosti, predanosti i toplini kojom je gradila prijateljstva te po velikom doprinosu Animafestu Zagreb i svima nama koji smo imali privilegiju s njom raditi. Svojom vedrom naravi, uvijek spremna pomoći kolegama, Matea je bila omiljena u našem uredu i neizmjerno će nam nedostajati. U ime Hulahopa izražavamo iskrenu sućut obitelji i prijateljima - stoji u objavi Mateine produkcijske kuće.
Posljednji ispraćaj održat će se u ponedjeljak, 10. kolovoza u 12 sati u Velikoj dvorani Krematorija na Mirogoju.
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