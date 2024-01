Preminula je najstarija glumica na svijetu! Imala je 100 godina

Britanska glumica Glynis Johns umrla je u 101. godini. Poznata je po ulozi u filmu 'Mary Poppins', a glumila je gospođu Winifred Banks.

Kako navode strane mediji, umrla je prirodnom smrću, a smrt je potvrdio njezin dugogodišnji publicist Mitch Clem.

Foto: Reuters Photographer

S glumom se počela baviti s 12 godina, a svoju prvu veću filmsku ulogu ostvarila u filmu 'Miranda' davne 1948. godine.

Tijekom karijere dobila je mnogo nagrada, a bila je nominirana i za Oscara.

Otpjevala je pjesmu 'Send in the Clowns', koju je Stephen Sondheim napisao samo za nju. Za svoju izvedbu osvojila je nagradu Tony kao Desiree Armfeldt u originalnoj produkciji 'A Little Night Music' iz 1973. godine.

Zadnje godine života živjela je u Los Angelesu, a udavala se četiri puta.