Preminula je prije 26 godina: Diana je znala doprijeti do ljudi, a Charles joj je na tome zavidio

Voljela bih biti kraljicom, kraljicom ljudskih srca i u njihovim srcima, ali ne vidim sebe kao kraljicu ove države, rekla je princeza Diana u intervjuu 1995., samo dvije godine prije njezine tragične smrti.

Prošlo je točno 26 godina od kada je preminula princeza Diana, Lady Di, koja je zaista ostala zapamćena kao 'princeza ljudi, naroda'. Diana je izdahnula nakon prometne nesreće u Parizu, a njezin je posljednji ispraćaj tjedan dana nakon pratilo nevjerojatnih 2.5 milijardi ljudi, trećina tadašnjeg svjetskog stanovništva.

Diana je kralja Charlesa (74), tadašnjeg prijestolonasljednika upoznala kada joj je bilo samo 16 godina, i to kada je on kratko hodao s njezinom starijom sestrom Lady Sarah. Njihova je ljubav brzo pukla, pa on i Diana nisu bili u kontaktu sljedećih nekoliko godina. Putevi su im se ponovno isprepleli 1980., nakon čega je započela njihova veza. Nakon svega nekoliko mjeseci, 19-godišnja Diana prihvatila je prosidbu 12 godina starijeg Charlesa.

Foto: PA

'Sramežljiva Di'

Tada nitko nije mogao niti pretpostaviti koliko će se britanska, ali i svjetska javnost zaljubiti u buduću princezu. Djelovala je sasvim običnom, a dok je hodala s Charlesom u medijima je dobila nadimak Sramežljiva Di jer je na fotografijama imala naviku spuštati glavu.

Nakon što je par službeno objavio zaruke, novinar je upitao Charlesa jesu li zaljubljeni.

- Što god 'zaljubljeni' značilo - glasio je prinčev slavni odgovor.

Od početka je bilo jasno da će mlada Diana odskakati od vrlo formalne kraljevske obitelji. Nije ju bilo strah pokazati emocije, pa je tako već prije vjenčanja snimljena kako plače na Londonskom aerodromu nakon Charlesova odlaska u Australiju. Britanci su odmah 'pali' na njen šarm, opuštenost i realnost.

Foto: Instagram/Facebook/YouTube

Vjenčanje iz snova

Par se vjenčao 29. lipnja 1981., a ' kraljevsko vjenčanje stoljeća' pratilo je 750 milijuna ljudi. Iako se vjenčanje doimalo kao ostvarenje sna svake djevojčice, bivša BBC-eva kraljevska dopisnica Jennie Bond ispričala je kako Diana već tada nije bila u potpunosti sretna.

- Prošlo je dosta vremena od vjenčanja kad mi je Diana, u jednom privatnom razgovoru, priznala da se hodajući prema oltaru osjećala kao 'janje pred klanje'. Danas mi je jasno da je već tad slutila da taj brak neće biti ni približno sretan. Camilla Parker Bowles petljala se u njihov odnos još za vrijeme zaruka, no Diana je mislila da je to privremeno i da će se to promijeniti, ali je onda pronašla narukvicu koju je Charles namijenio Camilli i to kad su već bili zaručeni - ispričala je Jennie.

U prvim godinama njihovog braka dobili su sina Williama, pa zatim i Harryja. Diana je bila zauzeta odgojem sinova i praćenjem kraljevskih protokola, a njezin brak sa Charlesom djelovao je sretno i skladno.

Foto: Anwar Hussein/Press Association/PIXSELL

Za razliku od kraljice Elizabete II., Charlesove majke koja je od svoje djece bila vrlo distancirana i održavala formalan odnos, Diana je svojim sinovima pokušavala omogućiti normalno djetinjstvo. Tako je jedna od njezinih poznatih fotografija ona na kojoj, bosonoga i u dugačkoj suknji, sudjeluje u utrci za majke u Williamovoj školi.

Krah braka i humanitarni rad

1986. Charles je započeo kontroverznu aferu sa svojom sadašnjom suprugom Camillom, a on i Diana privatno su počeli živjeti odvojene živote. Zanimljivo, baš kada su se u njezinom braku javile nevolje, Diana se više posvetila humanitarnom radu. Godinu kasnije napunila je naslovnice kada je prisustvovala na otvaranju odjela za liječenje HIV-a i AIDS-a u londonskoj bolnici. AIDS je tada bio stigmatizirana tema, mnogi su mislili da se prenosi približavanjem zarađenima, a Diana je tim sumnjama stala na kraj kada se i sama rukovala s pacijentom.

Foto: News Syndication

Kršila je zastarjele kraljevske protokole kada god je stigla. Tako je jedan od njih nalagao da bi princeza trebala nositi rukavice u javnosti. Ona to nije činila, rukovala se i razgovarala sa siromašnima, oboljelima, a svojom je toplinom davala ljudima nadu. Kada su se ona i Charles pojavljivali na javnim događajima, svi su pogledi, ali i kamere, bile uperene u nju. Za razliku od njega, uspijevalo joj je doprijeti do publike. Navodno je Charles uvijek bio pomalo ljubomoran na Dianinu prirodnu karizmu.

Princ i Diana službeno su se rastali tek 1996. i to na prijedlog kraljice. Godinu ranije Diana je dala intimni intervju za BBC u kojem je izrekla slavnu rečenicu da je u 'tom braku bilo troje ljudi', misleći naravno na Charlesa i Camillu. U istom je intervjuu progovorila o borbi s bulimijom, te se ponovno pokazala kao stvarna osoba, a ne formalna figura kao što su to bili ostali članovi kraljevske obitelji.

Foto: John Stillwell/Press Association/PIXSELL

Nakon razvoda, Diana je posjećivala osiromašene dijelove svijeta, zalagala se protiv rudnika u Africi. U Angoli je tako hodala preko minskog polja, a jedan od njezinih posljednjih humanitarnih putovanja bilo je ono u Bosnu i Hercegovinu. Tri tjedna nakon tog putovanja preminula je u Parizu, a njezini sinovi nastavili su humanitarni rad te su pokrovitelji mnogih udruga s kojima je surađivala.