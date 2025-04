Preminula manekenka je ovako pričala: 'Ja sam 100% Hrvatica, bakina sarma mi je omiljena'

Australska manekenka hrvatskog podrijetla Lucy Marković preminula je u dobi od 27 godina, prema izvještajima australskih medija. Bila je zvijezda australske i svjetske modne scene te jedno od poznatih lica agencije Elite NYC, a sudjelovala je i u devetoj sezoni popularnog showa 'Australia's next top model', gdje je odnijela drugo mjesto.

Iako je odrasla u Queenslandu u Australiji, Lucy nikada nije skrivala svoje korijene. Ponosila se svojim hrvatskim korijenima, a često se njima hvalila na društvenim mrežama, gdje se predstavljala Hrvatica.

- 100% sam Hrvatica i ponosna sam na to - izjavila je svojedobno Lucy za Models.com.

Foto: Instagram

Gotovo na svakom javnom nastupu ponosno je isticala osjećaj pripadnosti prema Hrvatskoj, a nerijetko je dijelila privatne obiteljske trenutke gdje se nostalgično znala osvrnuti na hrvatske običaje i kuhinju.

Unatoč svjetskoj slavi nikada nije zaboravila svoje porijeklo.

- Moja baka iz Hrvatske me naučila kako se pravi prava sarma i još uvijek je radim po njezinom receptu. To je hrana koja me utješi - napisala je jednom prilikom na Instagramu.

Foto: Instagram

Karijeru je započela vrlo mlada, a iza sebe ima brojna osvojena natjecanja. Šira javnost upoznala ju je kada se sa samo 16 godina natjecala u australskoj inačici showa 'Top Model'. Došla je do finala i odnijela drugo mjesto.

Surađivala je s Versaceom, Givenchyjem, a pojavila se i u kampanji za Victoriju Beckham. Njezinu autentičnu ljepotu isticali su brojni modni kritičari.

Foto: Profimedia

Manekenka se godinama borila s rijetkim i opasnim stanjem, arteriovenskom malformacijom (AVM). Jedna od posljednjih fotografija koje je bila objavila na svojoj Instagram stranici je upravo ova iz bolnice. U potpisu je stajalo da mora na operaciju koja je trebala biti 26. ožujka no odgodili su je za 1. travanj. Stanje joj se bilo pogoršalo jer je imala u glavi 'tvorenu veličine golf loprtice' koja je bila posljedica njezine bolesti.

Foto: Instagram

- Dragi prijatelji i obitelji, nažalost moramo vas obavijesti da je Lucy preminula. Otišla je u miru. Ja, njena majka i moja majka bili smo uz nju. U ovim trenucima molimo vas da nam date prostora, neka Lucy počiva u miru - njezina majka je potvrdila tužnu vijest putem društvenih mreža.

Od nje se oprostila i dizajnerica Donatella Versace.

- Jako mi je žao zbog Lucy Marković. Počivaj u miru, divna djevojko - poručila je. I njezina matična agencija istaknula je da je Lucy bila blistavo svjetlo koje je uvijek donosilo radost. Ostat će zapamćena ne samo kao modna ikona, već i kao djevojka čvrsto povezana s korijenima, koja je hrvatsku kulturu i obiteljske vrijednosti nosila sa sobom, kamo god išla.