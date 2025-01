Preminula Marianne Faithfull: Poznata po vezi s Jaggerom...

Pjevačica i glumica Marianne Faithfull umrla je u 78. godini, javlja BBC. Tužnu vijest potvrdio je njezin glasnogovornik. Preminula je u četvrtak u Londonu, u društvu voljene obitelji.

- S dubokom tugom javljamo da je preminula pjevačica, tekstopisac i glumica Marianne Faithfull - stoji u priopćenju.

Britanska pjevačica rođena je u Hampsteadu u obitelji vojnog špijuna koji se preobratio u akademski obrazovanog oca i majke koja je porijeklom bila Austro-Ugarska plemkinja. Njezine talente otkrio je menadžer Rolling Stonesa, Andrew Loog Oldham kad joj je bilo samo 16 godina.

Njezin prvi važniji singl 'As Tears Go By' napisali su Mick Jagger i Oldham, a na gitari odsvirao Keith Richards. Tada mlada pjevačica preko noći postala je pop zvijezda.

Foto: Matt Crossick/PRESS ASSOCIATION

Najpoznatija je po četverogodišnjoj vezi s Mickom Jaggerom. Prije nego što se s njim spetljala, bila je ljubavnica pokojnog Briana Jonesa, gitarista i osnivača Rolling Stonesa. S njim je obožavala uzimati LSD. Poslije se spetljala i s Keithom Richardsom. Na njegovu tulumu, 70-ih, Marianne su uhitili zbog droge. Kad je počela racija, govori se, Marianne je bila odjevena samo u krzno.

Kasnije za jedne novine 1994. godine je izjavila:

- Kad si slavni muškarac i ovisnik o drogama to će ti u javnosti dati na vrijednosti i pripomoći slavi. Žena u toj situaciji postaje drolja i loša majka.

Foto: STR New/REUTERS

Nakon pobačaja 1970. godine, napustila je Jaggera, a izgubila je i skrbništvo nad maloljetnim sinom kojeg je imala s umjetnikom Johnom Dunbarom. A onda se pokušala ubiti popivši 150 tableta 'Tuinala' na letu za Sydney. Bilo je to nedugo nakon smrti osnivača Stonesa Briana Jonesa.

Ranih sedamdesetih, dok je bila beskućnica u Londonu, patila je od anoreksije. Njena velika povratnička priča dogodila se 1979. godine albumom 'Broken English', koji je bio nominiran za Grammy.

Do kraja svoje karijere redovito je objavljivala novu glazbu. Tijekom godina surađivala je s glazbenicima poput Nicka Cavea, Damona Albarna, Emmylou Harris, Becka i grupe Metallica. Objavila je ukupno 21 studijski album.