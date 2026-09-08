Preminula misica Lucija borila se za život od rođenja: 'S 13 godina su me reanimirali...'

Lucija Šišić, Miss Austrije 2024., iznenada je preminula sa samo 22 godine. Lucijini roditelji podrijetlom su iz Bosanske Posavine u BiH te su te su usko povezani s hrvatskom zajednicom u Beču. Lucija je prvo ponijela titulu najljepše Bečanke, a zatim i najljepše Austrijanke. Nakon što je proglašena Miss Beča, za tamošnje medije govorila je o svom životu i problemima sa zdravljem. Za dnevni list Heute ispričala je kako je neposredno nakon rođenja imala otvorenu operaciju srca.

- Recimo to ovako, imam problema sa srčanim zaliscima. Prva operacija bila je odmah nakon mog rođenja - ispričala je Lucija, a tamošnji mediji navode kako je mlada djevojka morala podnijeti ukupno sedam zahtjevnih operacija, od kojih je zadnja bila krajem prošle godine.

- Tjedni sporta prolazili su bez mene. Moje djetinjstvo jednostavno je bilo drugačije, ali to me također učinilo snažnom. Ne želim da me sažalijevaju, želim drugima dati hrabrost - kazala je Lucija u kolovozu 2024. i prisjetila se operacije koja ju je gotovo stajala života.

- Imala sam 13 godina i tijekom operacije morali su me reanimirati, bilo je stvarno kritično - ispričala je Lucija i dodala da se morala boriti i sa nepredvidivim posljedicama zahvata.

- Lijeva noga i stopalo bili su mi utrnuli i užasno su boljeli. Čak je i lagani povjetarac bio bolan. Ali nitko nije znao što mi je. Na kraju sam primljena u bolnicu i tamo sam provela pet mjeseci.

Ispostavilo se kako joj je cijeli živčani sustav u nozi i stopalu bio blokiran, piše Heute.

- Morala sam ponovno učiti hodati. I danas radim na tome. Iako se više ne vidi kada hodam, i dalje to osjećam - ispričala je Lucija. Na izboru za Miss Beča nitko nije znao za njene zdravstvene probleme, jer nije željela da joj žiri zbog toga bude naklonjen. Intervju za Heute dala je prije izbora za Miss Austrije.

- Bez obzira na to budem li Miss Beča ili Miss Austrije, želim djeci koja prolaze kroz nešto slično pružiti hrabrost i pomoći im. I želim zahvaliti svim liječnicima kojima dugujem svoj život - kazala je Lucija.