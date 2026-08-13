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U 80. GODINI

Preminula Silvia Monti, jedna od najljepših zvijezda talijanske kinematografije 1960-ih godina

Piše Maša Mai Čigir,
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Preminula Silvia Monti, jedna od najljepših zvijezda talijanske kinematografije 1960-ih godina
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Foto: IMDB
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Talijanska glumica koja je krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih godina bila jedno od prepoznatljivih lica talijanske kinematografije, preminula je u 80. godini u Luganu

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Silvia Monti, talijanska glumica koja je obilježila talijansku kinematografiju 1960-ih i 1970-ih, preminula je u 80. godini u Luganu nakon duže bolesti.

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Foto: Mimmo Carriero / IPA

Silvia Monti se 1974. povukla iz glume, iako je tada bila na vrhuncu popularnosti te se udala za venecijanskog grofa Luigija Dona dalle Rosea, s kojim ima dvoje djece. Brak je završio razvodom 1994. godine, a tri godine poslije udala se za talijanskog poduzetnika Carla De Benedettija. Par je potom živio u švicarskom Luganu, gdje je Silvia Monti provela posljednje godine života.

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