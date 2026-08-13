Preminula Silvia Monti, jedna od najljepših zvijezda talijanske kinematografije 1960-ih godina

Silvia Monti, talijanska glumica koja je obilježila talijansku kinematografiju 1960-ih i 1970-ih, preminula je u 80. godini u Luganu nakon duže bolesti.

Foto: Mimmo Carriero / IPA

Silvia Monti se 1974. povukla iz glume, iako je tada bila na vrhuncu popularnosti te se udala za venecijanskog grofa Luigija Dona dalle Rosea, s kojim ima dvoje djece. Brak je završio razvodom 1994. godine, a tri godine poslije udala se za talijanskog poduzetnika Carla De Benedettija. Par je potom živio u švicarskom Luganu, gdje je Silvia Monti provela posljednje godine života.