U 49. GODINI

Preminuo Brandon Blackstock, bivši suprug Kelly Clarkson

Piše Dino Stošić
Foto: OConnor / AFF-USA.com

Brandon Blackstock, bivši suprug Kelly Clarkson, preminuo u 49. godini od raka. Clarkson odgodila nastupe zbog njega. Ostaje zapamćen kao predani profesionalac i odan otac

Brandon Blackstock, bivši suprug pjevačice Kelly Clarkson i menadžer glazbenih zvijezda, preminuo je u 49. godini nakon višegodišnje borbe s karcinomom. Tužnu vijest potvrdila je njegova obitelj za časopis People, ističući kako je Brandon preminuo mirno, okružen najmilijima.

- Brandon se hrabro borio s rakom više od tri godine. Zahvaljujemo svima na podršci i molimo za razumijevanje i poštivanje privatnosti u ovom teškom trenutku - stoji u priopćenju obiteljskog glasnogovornika.

Kelly Clarkson, s kojom je Blackstock bio u braku sedam godina, ranije je otkrila kako je bolest bivšeg supruga utjecala i na njezine profesionalne planove. U proljeće ove godine odlučila je odgoditi nastupe u Las Vegasu kako bi više vremena provela s njihovo dvoje djece - kćeri River (11) i sinom Remingtonom (9).

- Iako rijetko govorim o privatnim stvarima, protekla godina bila je izuzetno izazovna za našu obitelj. Otac moje djece bio je bolestan i moja je uloga sada biti potpuno prisutna za njih - poručila je tada Clarkson, zahvalivši obožavateljima na razumijevanju.

Blackstock je bio sin Narvela Blackstocka, menadžera s dugom karijerom u country glazbenoj industriji, koji je u jednom trenutku zastupao i Kelly Clarkson. Upravo preko oca, Brandon je upoznao pjevačicu 2006. godine, a ponovno su se zbližili godinama kasnije na Super Bowlu. Vjenčali su se 2013., a njihova ljubavna priča nadahnula je Clarkson da napiše dirljivu pjesmu 'Piece By Piece'.

Osim što je bio Clarksonin menadžer, Blackstock je surađivao i s country zvijezdom Blakeom Sheltonom. Ipak, brak nije izdržao, par se razveo 2020., a razvod je službeno zaključen dvije godine kasnije.

Brandon iza sebe ostavlja četvero djece: River, Remingtona, kao i Setha i Savannah iz prethodnog braka. 2022. postao je djed, kada je Savannah rodila sina Lakea. Posljednji put u javnosti viđen je u ožujku ove godine tijekom obiteljskog izlaska na Rodeo u Houstonu.

U svijetu showbusinessa ostaje zapamćen kao predani profesionalac iza kulisa, ali i kao osoba čiji je privatni život često punio naslovnice. Najbliži ga opisuju kao odanog oca, brižnog sina i brata, te čovjeka koji je tiho, ali hrabro podnosio sve životne nedaće.

