Preminuo Fred Smith, basist bendova Blondie i Television

Fred Smith, glazbenik najpoznatiji po svom djelovanju u legendarnim rock bendovima Blondie i Television, preminuo je u dobi od 77 godina. Smith, koji je bio dio postave Blondieja uz Debbie Harry i Chrisa Steina, a kasnije se proslavio u bendu Television, preminuo je u četvrtak, 5. veljače, nakon bolesti.

Bio je originalni glazbenik u bendu Angel and the Snake, koji će kasnije postati Blondie, i s njima je ostao godinu dana od osnutka 1974. prije nego što se pridružio Televisionu. Iza sebe je ostavio suprugu Paulu Cereghino.

Od njega se na društvenim mrežama oprostio njegov kolega iz Televisiona, gitarist Jimmy Rip.

"Legendarni basist Televisiona, Toma Verlainea i mnogih drugih, Fred Smith, nije bio samo moj kolega iz benda 46 godina — bio je moj pravi prijatelj. Bio je sjajan partner za trčanje i upravo onakav tip kakvog želite u blizini kada život na cesti postane zamoran", napisao je Rip.

"Njegov smisao za humor, slično kao i njegov glazbeni izričaj, bio je suh, suptilan, direktan, urnebesan i uvijek vas je ostavljao da želite još. Jučer je napustio ovaj svijet, ostavivši mnoge koji su ga voljeli da žele još mnogo više... njega. Posljednjih nekoliko godina dugo se i naporno borio s bolešću, uvijek se radujući novim projektima... imali smo velike planove svirati Tomovu glazbu uživo ove godine... ali jednostavno nije bilo suđeno. Srećom, uspjeli smo se oprostiti, 'volim te' bile su naše posljednje riječi jedno drugome. Nedostajat će mi više nego što itko može zamisliti."

Fred je u bendu Blondie proveo samo kratko vrijeme prije nego što se odlučio pridružiti Televisionu. Kada su ga jednom pitali o toj odluci, objasnio je svoj potez.

​- Blondie je bio kao brod koji tone, a Television je bio moj omiljeni bend.

I drugi glazbenici brzo su odali počast zvijezdi. Osnivačice Manic Panica, Tish i Snooky Bellomo, napisale su: "Poznavale smo Freda jer smo s njim bile u prvoj postavi Blondieja i od tada smo ostale bliske prijateljice. Najpoznatiji kao legendarni basist Televisiona, svirao je s bezbrojnim drugim velikanima."

Kao dio benda Television, koji je bio aktivan od 1973. do 1978. godine, zatim ponovno početkom 1990-ih i posljednji put između 2001. i 2023. godine, Fred je objavio ukupno tri studijska albuma. Grupa je bila najpoznatija po pjesmi "Marquee Moon", što je bio i naslov njihova debitantskog albuma.

