Obavijesti

Show

Komentari 0
ODLAZAK LEGENDE

Preminuo Fred Smith, basist bendova Blondie i Television

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Preminuo Fred Smith, basist bendova Blondie i Television
Foto: Facebook

Bio je originalni glazbenik u bendu Angel and the Snake, koji će kasnije postati Blondie, i s njima je ostao godinu dana od osnutka 1974. prije nego što se pridružio Televisionu

Admiral

Fred Smith, glazbenik najpoznatiji po svom djelovanju u legendarnim rock bendovima Blondie i Television, preminuo je u dobi od 77 godina. Smith, koji je bio dio postave Blondieja uz Debbie Harry i Chrisa Steina, a kasnije se proslavio u bendu Television, preminuo je u četvrtak, 5. veljače, nakon bolesti.

Bio je originalni glazbenik u bendu Angel and the Snake, koji će kasnije postati Blondie, i s njima je ostao godinu dana od osnutka 1974. prije nego što se pridružio Televisionu. Iza sebe je ostavio suprugu Paulu Cereghino.

Od njega se na društvenim mrežama oprostio njegov kolega iz Televisiona, gitarist Jimmy Rip.

TUGA U SVIJETU GLAZBE Preminuo bivši basist kultnog benda čije hitove svi znamo
Preminuo bivši basist kultnog benda čije hitove svi znamo

"Legendarni basist Televisiona, Toma Verlainea i mnogih drugih, Fred Smith, nije bio samo moj kolega iz benda 46 godina — bio je moj pravi prijatelj. Bio je sjajan partner za trčanje i upravo onakav tip kakvog želite u blizini kada život na cesti postane zamoran", napisao je Rip.

"Njegov smisao za humor, slično kao i njegov glazbeni izričaj, bio je suh, suptilan, direktan, urnebesan i uvijek vas je ostavljao da želite još. Jučer je napustio ovaj svijet, ostavivši mnoge koji su ga voljeli da žele još mnogo više... njega. Posljednjih nekoliko godina dugo se i naporno borio s bolešću, uvijek se radujući novim projektima... imali smo velike planove svirati Tomovu glazbu uživo ove godine... ali jednostavno nije bilo suđeno. Srećom, uspjeli smo se oprostiti, 'volim te' bile su naše posljednje riječi jedno drugome. Nedostajat će mi više nego što itko može zamisliti."

U DOBI OD 78 GODINA Umro Bob Weir, gitarist benda Grateful Dead: 'Bio je sila...'
Umro Bob Weir, gitarist benda Grateful Dead: 'Bio je sila...'

Fred je u bendu Blondie proveo samo kratko vrijeme prije nego što se odlučio pridružiti Televisionu. Kada su ga jednom pitali o toj odluci, objasnio je svoj potez.

​- Blondie je bio kao brod koji tone, a Television je bio moj omiljeni bend.

I drugi glazbenici brzo su odali počast zvijezdi. Osnivačice Manic Panica, Tish i Snooky Bellomo, napisale su: "Poznavale smo Freda jer smo s njim bile u prvoj postavi Blondieja i od tada smo ostale bliske prijateljice. Najpoznatiji kao legendarni basist Televisiona, svirao je s bezbrojnim drugim velikanima."

Kao dio benda Television, koji je bio aktivan od 1973. do 1978. godine, zatim ponovno početkom 1990-ih i posljednji put između 2001. i 2023. godine, Fred je objavio ukupno tri studijska albuma. Grupa je bila najpoznatija po pjesmi "Marquee Moon", što je bio i naslov njihova debitantskog albuma.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Thompson u Rijeci: 'Ovom gradu i županiji treba Isus'; Jedan priveden na koncertu
ČAVOGLAVE I TUĐMAN

FOTO Thompson u Rijeci: 'Ovom gradu i županiji treba Isus'; Jedan priveden na koncertu

Za vrijeme koncerta Marka Perkovića Thompsona, u petak u Rijeci, privedena je jedna osoba zbog narušavanja javnog reda i mira
Baby Lasagna objavio: 'Postao sam ono što najviše mrzim'
ZAINTRIGIRAO PRATITELJE

Baby Lasagna objavio: 'Postao sam ono što najviše mrzim'

Riječ je najvjerojatnije o najavi nove pjesme koja će biti objavljena 13. veljače, a obožavatelji jedva čekaju čuti što je glazbenik pripremio
FOTO Potpuno su se izobličili: Radi popularnog zahvata brojni slavni izgubili su svoju ljepotu
NIJE IM TO TREBALO

FOTO Potpuno su se izobličili: Radi popularnog zahvata brojni slavni izgubili su svoju ljepotu

Jedan od posljednjih velikih trendova među slavnima što se plastičnih operacija tiče je odstranjenje bukalne masnoće u licu. Izrazito naglašene jagodične kosti postale su redovita pojava na crvenim tepisima, no obožavatelji ističu kako su im zvijezde bile puno ljepše prije zahvata. Od Jenne Ortege do Lauren Sanchez, u galeriji pogledajte tko je sve otišao "pod nož".

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026