Preminuo bivši basist kultnog benda čije hitove svi znamo

Bivši basist njemačkog rock sastava Scorpions Francis Buchholz umro je u 71. godini, objavila je njegova obitelj u petak. Glasnogovornik sastava Peter Lanz dobio je vijest o smrti basista od njegove kćeri. Svjetski slavan bend iz sjevernog njemačkog grada Hanovera razišao se s Buchholzom 1992. nakon spora, piše dpa.

Posljednji album na kojem je radio bio je 'Crazy World' iz 1990., smatran jednim od najuspješnijih. Na ploči se nalazi i njihov najveći hit 'Wind of Change', neslužbena himna kraja hladnog rata.

Bivši basist umro je u četvrtak od raka, stoji u Facebook objavi njegove obitelji u kojoj se dodaje da je 'napustio ovaj svijet mirno i okružen ljubavlju'.

- Naša su srca slomljena. Kroz svoju borbu s rakom bili smo uz njega, suočavajući se sa svakim izazovom kao obitelj – baš kao što nas je učio - napisali su.

Scorpionsi su se na svom Instagram profilu oprostili od bivšeg kolege kao 'dugogodišnjeg prijatelja'.

- Njegova ostavština u bendu će živjeti zauvijek, a mi ćemo ga se uvijek sjećati po mnogim dobrim vremenima koja smo dijelili - stoji u objavi.