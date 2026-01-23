Obavijesti

TUGA U SVIJETU GLAZBE

Preminuo bivši basist kultnog benda čije hitove svi znamo

Piše HINA,
Foto: Profimedia

Obitelj je potvrdila da je glazbenik preminuo nakon borbe s karcinomom, a bend se od njega oprostio dirljivom porukom

Admiral

Bivši basist njemačkog rock sastava Scorpions Francis Buchholz umro je u 71. godini, objavila je njegova obitelj u petak. Glasnogovornik sastava Peter Lanz dobio je vijest o smrti basista od njegove kćeri. Svjetski slavan bend iz sjevernog njemačkog grada Hanovera razišao se s Buchholzom 1992. nakon spora, piše dpa. 

U 57. GODINI Umro glazbenik Mark Lanegan, bivši frontmen američkog benda Screaming Trees...
Umro glazbenik Mark Lanegan, bivši frontmen američkog benda Screaming Trees...

Posljednji album na kojem je radio bio je 'Crazy World' iz 1990., smatran jednim od najuspješnijih. Na ploči se nalazi i njihov najveći hit 'Wind of Change', neslužbena himna kraja hladnog rata. 

Bivši basist umro je u četvrtak od raka, stoji u Facebook objavi njegove obitelji u kojoj se dodaje da je 'napustio ovaj svijet mirno i okružen ljubavlju'. 

- Naša su srca slomljena. Kroz svoju borbu s rakom bili smo uz njega, suočavajući se sa svakim izazovom kao obitelj – baš kao što nas je učio - napisali su.

International rock festival in Moscow
Foto: Profimedia

Scorpionsi su se na svom Instagram profilu oprostili od bivšeg kolege kao 'dugogodišnjeg prijatelja'. 

- Njegova ostavština u bendu će živjeti zauvijek, a mi ćemo ga se uvijek sjećati po mnogim dobrim vremenima koja smo dijelili - stoji u objavi. 

