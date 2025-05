Preminuo glumac Ed Gale: Ostat će upamćen po ulozi jezive lutke Chucky iz kultnog horor serijala

U 62. godini preminuo je glumac Ed Gale koji se na filmu prvi put pojavio u kostimu patke Howarda, a kasnije je glumio zloglasnu lutku Chucky u filmskom serijalu, prenosi Variety.

- Teška srca javljam da je moj stric Ed Gale preminuo. Poklonio se posljednji put i sada putuje na gažu na drugi svijet. Stigao je u Los Angeles s 20 godina sa svega 41 dolar u džepu i nikada se nije osvrtao. Osvajao je ekrane u kultnim ulogama koje su mu donijele predane obožavatelje na svakoj konvenciji na kojoj se pojavio i nikad se nije prestao hvaliti time. Od svih uloga najdraža mu je bila ona našeg zabavnog strica. Dijelio je svoju ljubav prema svijetu zabave i Hollywoodu sa svojim nećakinjama - napisala je na Facebooku njegova nećakinja Kayse Gale.

Gale je nosio kostim vražje lutke u filmovima „Child’s Play 2“ i „Bride of Chucky“, odjeven u opsjednutu lutku Chucky s dušom serijskog ubojice.

U televizijskoj seriji „Land of the Lost“ glumio je dinosaura Tashu. Pojavio se i u seriji „My Name Is Earl“ kao izvođač u lunaparku, a imao je i sporednu ulogu u filmu „Tiptoes“ s Matthewom McConaugheyjem.

Pojavljivao se i u filmovima i serijama kao što su „Oh Brother, Where Art Thou“, „Baywatch“, „Treći kamenčić od Sunca“, „Bill & Ted’s Bogus Journey“ i „Friday the 13th: The Series“.