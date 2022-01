Njemačka filmska zvijezda Hardy Krüger preminuo je u 94. godini. Umro je u srijedu, 19. siječnja u svom domu u Kaliforniji, a glumčeva agencija potvrdila je tužnu vijest.

Najpoznatiji je bio po ulogama u filmovima 'Nedostižni most' (A Bridge Too Far) u kojem je glumio s glumačkim velikanima Seanom Conneryjem, Michaelom Caineom, Robertom Redfordom, Anthonyjem Hopkinsom i Geneom Hackmanom te filmu 'Divlje guske' (The Wild Geese) s Richardom Burtonom. Glumio je i u Oscarom nagrađenom filmu 'Sundays and Cybèle'.

Na području bivše Jugoslavije svakako je pak najpoznatiji po ulozi njemačkog pukovnika Kranzera u filmu 'Bitka na Neretvi' Veljka Bulajića iz 1969. godine. Za života je glumio u više od 70 filmova te je još 50-ih godina prošlog stoljeća postao zvijezda u Njemačkoj, ali izgradio je uspješnu karijeru i u inozemstvu.

Premijera filma 'Bitka na Neretvi' prije nešto više od 50 godina bila je u Sarajevu, a iako su joj prisustvovale i veće zvijezde poput Orsona Wellesa i Yula Brynnera, Josip Broz Tito je tada kao svoju omiljenu ulogu iz filma izdvojio baš Krügerovu, a zajedno su se i fotografirali.

Sredinom 80-ih oprostio se od glume i nije više snimao. Rekao je da se jednostavno zasitio glumiti Nijemca u nacističkoj uniformi. Bio je gorljivi je zagovornik borbe protiv desnog ekstremizma, a život mu je često donosio dijametralno suprotne uloge u kojima je briljirao.