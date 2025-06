Preminuo glumac iz novog hita Disneyja: Imao je 46 godina...

Glumac David Hekili Kenui Bell preminuo je u dobi od 46 godina, i to manje od mjesec dana nakon što se pojavio u Disneyjevoj igranoj verziji filma 'Lilo & Stitch', navodi Daily Mail. Policija na Havajima je potvrdila da je glumac preminuo 12. lipnja, no uzrok smrti još uvijek nije objavljen. Kako su naveli u priopćenju, obdukcija će pokazati što je bio uzrok smrti, no ne sumnjaju na nasilnu smrt.

Bell se prije manje od mjesec dana pojavio po prvi put na velikom platnu, i to u igranoj verziji filma 'Lilo & Stitch' koji je izašao u kina 23. svibnja.

Njegova sestra Jalene Kanini Bell objavila je tužne vijesti o smrti svoga brata na društvenim mrežama.

- Teška srca dijelim da će moj dragi, velikodušni, talentirani, duhoviti, briljantni i zgodni mlađi brat David H. K. Bell današnji dan provesti u društvu našeg Nebeskog Oca. Čekala sam prave riječi i pravo stanje duha da izrazim radost kakva je osoba bio, Princ među ljudima, ali sudbina me preduhitrila jutros. S bratom sam se prvi put susrela na dan svoje mature, kad sam imala 18 godina. Bio je to najdivniji poklon koji sam godinama priželjkivala - napisala je.

Foto: screenshot/Youtube

- Iako nisam odrasla s ocem, David mi je pružio svu bezuvjetnu ljubav koju sam mogla poželjeti. Vjerujem da su svi koji su ga poznavali dobili isto od njega... David je volio glumu, rad na sinkronizacijama... Filmska industrija bila mu je toliko uzbudljiva, a ja sam voljela što je u tome uživao - poručila je.

Osim u 'Lilo & Stitch', Bell je ostvario i epizodne uloge u poznatim televizijskim serijama 'Hawaii Five-0' i 'Magnum P.I.'.