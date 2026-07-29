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OSTVARIO BOGATU KARIJERU

Preminuo glumac iz serija 'Igra prijestolja' i 'Doctor Who'

Piše Zrinka Medak Radić,
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Preminuo glumac iz serija 'Igra prijestolja' i 'Doctor Who'
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Foto: Imdb
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Tom Chadbon, glumac poznat po ulogama u 'Igri prijestolja' i 'Doctor Who', preminuo je u 81. godini života

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Britanski glumac Tom Chadbon, čija se karijera protezala kroz pet desetljeća s ulogama u kultnim serijama kao što su "Igra prijestolja" i "Doctor Who" te filmu o Jamesu Bondu "Casino Royale", preminuo je u 81. godini.

Vijest o njegovoj smrti potvrdila je tvrtka Fantom Events, s kojom je glumac često surađivao na događanjima posvećenim obožavateljima. U objavi na društvenim mrežama u ponedjeljak, 27. srpnja, naveli su da je preminuo prošlog vikenda. Uzrok smrti nije objavljen.

"S tugom smo primili vijest da je Tom Chadbon preminuo prošlog vikenda. Tom je bio poznato lice mnogima iz njegovih brojnih televizijskih i filmskih uloga, uključujući 'Doctor Who', 'James Bond' i 'Igra prijestolja'", stoji u priopćenju tvrtke.

"Uvijek je bio topao i prijateljski nastrojen čovjek s kojim je bilo zadovoljstvo raditi. U ovom tužnom trenutku upućujemo sućut njegovoj obitelji", dodali su iz Fantom Eventsa.

Tom Chadbon rođen je 1946. godine u Lutonu, u engleskoj grofoviji Bedfordshire. Svoje glumačko obrazovanje stekao je na prestižnoj Kraljevskoj akademiji dramskih umjetnosti (RADA), nakon čega je započeo karijeru u kazalištu. Nastupao je na West Endu te surađivao s uglednim kazališnim kućama kao što su Bristol Old Vic i Nacionalno kazalište, gradeći temelje za iznimno plodnu karijeru na ekranu.

Foto: Imdb

Tijekom više od pet desetljeća ostvario je preko sto uloga na filmu i televiziji, a prve nastupe zabilježio je krajem šezdesetih godina prošlog stoljeća. Njegova karijera bila je ispunjena raznolikim ulogama koje su pokazale njegovu glumačku svestranost.

Publici je vjerojatno najpoznatiji po ulozi u znanstveno-fantastičnoj seriji "Doctor Who". Godine 1979. glumio je privatnog detektiva Duggana uz Toma Bakera u ulozi Doktora, i to u serijalu "Grad smrti" ("City of Death"). Posljednja epizoda tog četverodijelnog serijala privukla je više od 16 milijuna gledatelja, čime je, prema podacima BBC-ja, postala najgledanija epizoda u dugoj povijesti te kultne serije.

Chadbon se vratio u svijet "Doctor Whoa" 1986. godine, kada je utjelovio lika Merdeena u priči "Suđenje Gospodaru Vremena" ("The Trial of a Time Lord").

Jedna od njegovih posljednjih zapaženih uloga bila je ona Visokog Septona Maynarda u finalu sedme sezone HBO-ovog globalnog hita "Igra prijestolja" 2017. godine. Osim toga, ostvario je ulogu brokera u filmu "Casino Royale" iz 2006. godine, prvom filmu u kojem je Daniel Craig glumio Jamesa Bonda.

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Njegov opsežan opus uključuje i gostujuće uloge u brojnim popularnim britanskim serijama kao što su "Peep Show", "The Bill", "Umorstva u Midsomeru", "Sherlock Holmes" i "Foyle's War".

Nakon objave vijesti o smrti, brojni kolege i obožavatelji oprostili su se od glumca na društvenim mrežama, opisujući ga kao "izvrsnog glumca" s "izvanrednim opusom". Mnogi su istaknuli njegovu ulogu Duggana kao jednu od najupečatljivijih u povijesti serije "Doctor Who". Glumica Lisa Bowerman, koja je glumila uz njega, opisala ga je kao "divnog", dok ga se pisac Cavan Scott sjećao kao "apsolutnog gospodina".

 *uz korištenje AI-ja
 
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