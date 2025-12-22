Umro glumac James Ransone: Proslavila ga je uloga u 'Žici'

Glumac James Ransone preminuo je u 47. godini, navodi Variety. Ransone se proslavio ulogom Ziggyja Sobotke u kultnoj seriji 'Žica', a glumio je i Eddieja Kaspbraka u 'It: Chapter Two'.

Njegova glumačka karijera doživjela je uzlet kada se pojavio u drugoj sezoni 'Žice', lučki radnik koji se upliće u sitni kriminal zajedno s kolegama. Pojavio se u 12 epizoda, a njegov lik završi iza zatvorskih rešetaka nakon što u bijesu počini ubojstvo, a zatim se i preda policiji.

Foto: Supplied by LMK / IPA

Nekoliko godina kasnije se Ransone pojavio u 'Generation Kill' gdje je glumio uz Alexandera Skarsgarda. U 2019. glumio je Eddieja Kaspbraka u 'It: Chapter Two', a među ostalim filmovima u kojima je bio su 'Black Phone 2', 'V/H/S/85', 'Small Engine Repair' i 'What We Found'.

Foto: Donna Ward

Ransone je rođen u Baltimoreu. Pohađao je Carver Center for Arts and Technology, a njegova prva uloga bila je u drami 'Ken Park' iz 2002. godine. Godinu dana kasnije dobio je ulogu u 'Žici'.