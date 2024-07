Preminuo je Bob Newhart (94)! Stand-up komičar imao je hit serije 70-ih i 80-ih godina...

Bob Newhart, omiljeni stand-up komičar poznat po televizijskim serijama 'The Bob Newhart Show' i 'Newhart' bile su veliki hitovi tijekom 1970-ih i 80-ih godina, preminuo je u četvrtak u Los Angelesu, javlja Variety.

FILE PHOTO: Actor Newhart poses backstage with the Emmy for Outstanding Guest Actor at the 65th Primetime Creative Arts Emmy Awards in Los Angeles | Foto: Jonathan Alcorn

Mnogi ga pamte po svom mucavom stilu izlaganja.

Newhartov publicist Jerry Digney rekao je da je preminuo nakon niza kratkih bolesti, a odlazak zvijezde nazvao je 'krajem jedne ere u komediji'. Newhart je također bio poznat mlađoj publici kao Papa Elf u božićnom klasiku iz 2003. 'Elf', a nedavno se pojavio u tri epizode 'Young Sheldona'.

FILE PHOTO: Actor Bob Newhart poses for photographers at the 2004 Creative Emmy Awards in Los Angeles. | Foto: Fred Prouser

Prije njegova televizijskog uspjeha, Newhartovi komični albumi bili su iznimno popularni zbog svog tada novog pristupa humoru. Vladao je TV-om veći dio dva desetljeća, prvo s 'The Bob Newhart Show' kao zbunjeni čikaški psiholog, a zatim s 'Newhartom' kao jednako izgubljeni gostioničar iz Nove Engleske.

Dobio je nominacije za Emmyja za glumca u komediji tri godine zaredom od 1985. do 1987. godine. Obje su emisije bile veliki uspjeh za CBS, a prikazivale su se ukupno 16 godina između 1972. i 1990.

Iznenađujuće, njegova prva pobjeda na Emmyju stigla je tek 2013., kada je osvojio mjesto kao gost u seriji 'Teorija velikog praska'. Pojavio se u šest epizoda hit sitcoma.

FILE PHOTO: Actor Bob Newhart arrives at the Creative Arts Emmys in Los Angeles, California | Foto: Gus Ruelas

Počevši od 1960. godine, kada su njegove snimke monologa u komediji postale bestseleri, Newhart je uveo novi stil komedije koji nije imao korijene u Borščovom pojasu ili vodvilju, već se temeljio na promatranju i psihologiji. Njegov je rad otvorio vrata kasnijim, otkačenijim stripovima poput Stevea Martina.

Svojim mrtvim, zamuckujućim izlaganjem, kao i temom, Newhart je bio tiho subverzivan i dirnuo je živce kako u urbanim sredinama tako i drugdje.