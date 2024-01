Preminuo je član klape Intrade: 'Pjesmu je prosipao gdje god i kad god je za to bila prilika...'

Preminuo je član klape Intrade, Mladen Brižić. Tužne vijesti podijelili su članovi klape na društvenim mrežama.

- Počivao u miru naš Mladene. Ribar sam stari nikad više neće zvučati isto. Obitelj, pjesma i šala, a sve to isprepleteno, nosilo je našeg Mladena kroz život. Prekratak a bogat, ispunjen svime što je volio i čemu se predavao do kraja. Voljeli su svi i njega, onako velikog, duhovitog, razgovorljivog, posebno zanimljivog kad bi pričao po svome, preškim govorom. I s onim širokim osmjehom, zaraznim smijehom, zezanjem najviše na vlastiti račun, dobroćudnošću i dobrotom. Mlađo je uvijek bio spreman saslušati, ne osuditi na prečac, pokušati razumjeti i opravdati, biti čovjek. Pjesmu je prosipao gdje god i kad god je za to bila prilika. Jer mu je to bio gušt, jer će pivati, govorio je, dok god bude moći - napisali su članovi klape na službenoj stranici.

- U klapskom svijetu Mladen ostaje zapamćen kao izniman bas, baš kao i izniman čovjek, ljudina, kako bi sam za neke rekao. I neće ga pamtiti samo članovi nekadašnjih Zadarskih madrigalista i klapa Školjić, Maraska i Ankora gdje je pjevao do Intrada s kojima je od početka, od 1985. Pamtit će ga publika sa svih nastupa i koncerata, sve do onog posljednjeg, prije niti dva mjeseca u zagrebačkoj Ciboni. Pamtit će ga suborci iz Otočnog bataljuna u kojemu je bio već u listopadu 1991.god. i nadasve njegove Intrade, nakon vlastite, druga mu obitelj, u kojoj su svi vezani kadenom. Naš će Mlađo tamo gore naći svoju klapu, ljude po svojoj mjeri. Nama ostaje golema tuga što više nismo dio njegovog svijeta - napisali su.