Preminuo je Damir Ibrahimović, producent i muž Jasmile Žbanić

Damir Ibrahimović preminuo je sinoć u Sarajevu u 61. godini, javlja Raport. Bosanskohercegovački producent bio je u braku s kolegicom Jasmilom Žbanić.

Zajedno sa suprugom bio je vlasnik produkcijske kuće 'Deblokada', a neki od filmova na kojima je radio su 'Grbavica', 'Na putu', 'Muškarci ne plaču' i mnogi drugi, uključujući i 'Quo vadis Aida?'. Potonji je još 2021. godine proglašen najboljim europskim filmom te nominiran za nagrade Oscar i BAFTA. Osim toga, producirao je i popularnu TV seriju 'Znam kako dišeš' koja je premijerno prikazana na Venecijanskom filmskom festivali 2023. godine.

Ibrahimović je rođen 18. srpnja 1965. godine u Sarajevu, a završio je Ekonomski fakultet u istom gradu. Osim supruge, producent je iza sebe ostavio i njihovu zajedničku kćer Zoe.