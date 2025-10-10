Obavijesti

Show

U 61. GODINI

Preminuo je Damir Ibrahimović, producent i muž Jasmile Žbanić

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: < 1 min
Preminuo je Damir Ibrahimović, producent i muž Jasmile Žbanić
1
Sarajevo: Crveni tepih uoči ceremonije otvaranja 31. Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Filmsku zajednicu pogodila je vijest o smrti poznatog producenta koji je radio na nagrađivanim filmovima i TV serijama

Damir Ibrahimović preminuo je sinoć u Sarajevu u 61. godini, javlja Raport. Bosanskohercegovački producent bio je u braku s kolegicom Jasmilom Žbanić.

GLAVNA GLUMICA ZA 24SATA Film 'Quo Vadis, Aida?' pokorio je europske Oscare: 'Ovo mi je najdraža nagrada u karijeri!'
Film 'Quo Vadis, Aida?' pokorio je europske Oscare: 'Ovo mi je najdraža nagrada u karijeri!'

Zajedno sa suprugom bio je vlasnik produkcijske kuće 'Deblokada', a neki od filmova na kojima je radio su 'Grbavica', 'Na putu', 'Muškarci ne plaču' i mnogi drugi, uključujući i 'Quo vadis Aida?'. Potonji je još 2021. godine proglašen najboljim europskim filmom te nominiran za nagrade Oscar i BAFTA. Osim toga, producirao je i popularnu TV seriju 'Znam kako dišeš' koja je premijerno prikazana na Venecijanskom filmskom festivali 2023. godine.

Brojne poznate osobe prošle su crvenim tepihom 30. Sarajevo Film Festivala
Brojne poznate osobe prošle su crvenim tepihom 30. Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)

Ibrahimović je rođen 18. srpnja 1965. godine u Sarajevu, a završio je Ekonomski fakultet u istom gradu. Osim supruge, producent je iza sebe ostavio i njihovu zajedničku kćer Zoe.

KOMENTAR: JOSIP MLAKIĆ Jasmila Žbanić 'prala' se pred čaršijom pa o hrvatskoj politici govorila kao dimnoj zavjesi
Jasmila Žbanić 'prala' se pred čaršijom pa o hrvatskoj politici govorila kao dimnoj zavjesi
Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Je li Kate isplanirala odlazak iz Života na vagi? 'Šire se glasine da je popila vodu prije vaganja'
DOLAZI TRENUTAK ISTINE

Je li Kate isplanirala odlazak iz Života na vagi? 'Šire se glasine da je popila vodu prije vaganja'

Večerašnja epizoda donosi i ozbiljne razgovore o prehrani i iskrenosti među kandidatima. Posebna pažnja bit će usmjerena na Josipu, ali to nije jedino što će unijeti napetost u kuću
Svi problemi 'Golog kuhara': Uvijek je nasmiješen, no posao i brak pratile su velike nevolje
DRUGA STRANA MEDALJE

Svi problemi 'Golog kuhara': Uvijek je nasmiješen, no posao i brak pratile su velike nevolje

Jamie Oliver se proslavio kao "Goli kuhar", no život ga nije mazio. Od djetinjstva se bori s disleksijom, doživio je propast vlastitog carstva restorana, a tragedije su obilježile i njegov brak.
Oženija se sin! Matko Jelavić na vjenčanju pustio suzu kada je bend zapjevao hit 'Majko stara'
STIŽE I PRINOVA

Oženija se sin! Matko Jelavić na vjenčanju pustio suzu kada je bend zapjevao hit 'Majko stara'

Splitskog pjevača Matka Jelavića, čiji su hitovi obilježili razne proslave, nedavno je na sinovu vjenčanju rasplakala vlastita pjesma posvećena majci

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025