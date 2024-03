Umro Emmet Walsh, poznat po ulozi u filmu 'Blade Runner'

Preminuo je holivudski glumac Emmet Walsh u 89. godini. Tužnu vijest potvrdio je njegov menadžer Sandy Joseph i dodao da je glumac umro u utorak u Vermontu, za Variety.

Glumac je rođen New Yorku 1935. godine, a odrastao je u Vermontu. Svoju prvu filmsku ulogu statiste dobio je 1969. godine u filmu 'Midnight Cowboy', a svoju veću ulogu u filmu 'Alice Restaurant'.

Najpoznatija mu je uloga bila ona u 'Blade Runneru' gdje je utjelovio šefa policije koji izvlači Harrisona Forda iz penzije, piše Guardian.

Foto: O'Connor/PRESS ASSOCIATION

Igrao je i u manjim ulogama u filmovima „Fletch“ (1985) i horor filmu „Critters“ (1986), „Raising Arizona“ (1987), „Harry and the Hendersons“ (1987), i u filmu „Clean and Sober“ (1988).

- Više se zabavljam igrajući 10 različitih ljudi nego igrajući istu osobu 10 puta. Jednom sakupljač smeća, a sljedeći put predsjednik Princetona. - rekao je jednom za Houston Chronicle.

Pojavio se i u filmovima „Romeo + Juliet“ (1996), „My Best Friend’s Wedding“ (1997), „The Iron Giant“ (1999), „Calvary“ (2014) i „Knives Out“ (2019).