Preminuo je glumac iz hit filma 'Pakleni šund', njegova uloga je šokirala publiku diljem svijeta

Britansko-američki glumac i scenarist Stephen Hibbert, najpoznatiji po kultnoj, premda nijemoj i maskiranoj ulozi Gimpa u filmu 'Pakleni šund' Quentina Tarantina, preminuo je u 69. godini. Njegova obitelj potvrdila je da je umro od posljedica iznenadnog srčanog udara u ponedjeljak u Denveru u Coloradu.

- Naš otac, Stephen Hibbert, neočekivano je preminuo ovog tjedna. Njegov život bio je ispunjen ljubavlju i posvećenošću umjetnosti i obitelji. Mnogima će neizmjerno nedostajati - stoji u priopćenju koje su za medije dala njegova djeca Ronnie, Rosalind i Greg.

Iako je njegova filmografija uključivala uloge u hitovima poput 'Austin Powers: Špijun koji me hvatao' i 'Mačak u šeširu', uloga Gimpa u 'Paklenom šundu' iz 1994. godine zacementirala je njegovo mjesto u filmskoj povijesti. Hibbert, čije se lice u filmu uopće ne vidi jer je u potpunosti prekriveno kožnim kostimom s patentnim zatvaračem preko usta, postao je ikona unatoč tome što nije izgovorio nijednu riječ.

Foto: IMDB

Prijateljstvo s Quentinom Tarantinom, koje je započelo u losanđeleškoj improvizacijskoj grupi 'The Groundlings', dovelo ga je do audicije.

​- Quentin je glumio mojeg gospodara, a ja sam puzao po uredu ispred direktora castinga. Osjećao sam se kao da sam se cijeli život pripremao za takvu priliku - ispričao je Hibbert u intervjuu za AARP povodom 30. godišnjice filma.

Snimanje je, kako je rekao, bilo fizički iznimno naporno. U uskom kožnom odijelu, ispod kojeg je nosio i dodatan umetak kako bi izgledao krupnije, proveo je tri dana pod vrućim reflektorima.

​- Izgubio sam vjerojatno pet do sedam kilograma tijekom ta tri dana. Hvala Bogu što je u mojoj prikolici bio tuš, jer bih se nakon svakog snimanja tuširao po pola sata - prisjetio se.

Foto: IMDB

Objasnio je i kako je pristupio liku. Odglumio ga je kao da su mu otmičari odrezali jezik, što se Tarantinu svidjelo kao ideja. Nakon premijere filma Hibbert je iskusio specifičnu vrstu slave. Ubrzo je shvatio da njegova uloga privlači vrlo osebujnu publiku.

​- Vikend nakon što je film izašao bio sam kod roditelja. Kad sam se vratio kući, na telefonskoj sekretarici čekalo me dvadesetak poruka, gotovo sve od muškaraca koji su mi govorili koliko su uživali u mojoj izvedbi i pitali me želim li se naći s njima na kavi. Uh! Ti su tipovi morali čekati odjavnu špicu da vide tko glumi Gimpa, pronaći telefonsku govornicu i doći do mojeg broja. Brzo sam promijenio broj i zatražio da bude neizlistan - ispričao je kroz smijeh.

Ulogu je pamtio s ponosom, a 'Pakleni šund' smatrao je jednim od najboljih filmova svih vremena i 'vremenskom kapsulom Los Angelesa ranih 90-ih'.

Foto: IMDB

Hibbert je rođen u Fleetwoodu u Engleskoj, a njegova se obitelj preselila u Kaliforniju kad je imao šest godina. Karijeru u šoubiznisu započeo je kao scenarist, i to u jednom od najprestižnijih programa 80-ih, 'Late Night with David Letterman'. Njegov talent za komediju kasnije ga je odveo do rada na serijama kao što su 'Boy Meets World', 'Mad TV', ali i animiranim klasicima poput 'Animaniacs' i 'Tiny Toon Adventures'.

Sa svojom tadašnjom suprugom, glumicom Julijom Sweeney, napisao je i scenarij za film 'It's Pat: The Movie', temeljen na njezinom popularnom liku iz emisije 'Saturday Night Live'. Posljednjih godina Hibbert se povukao iz Hollywooda i preselio u Denver kako bi bio bliže svojoj djeci. Ondje je prenosio svoje znanje o improvizaciji i filmskoj teoriji na Denver School of the Arts. Njegov posljednji status na Facebooku, objavljen dan prije smrti, bila je slika ukrajinskog slikara uz poruku: 'Želim svima mirnu večer'.

Foto: Profimedia