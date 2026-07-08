Preminuo je influencer Connor Murphy, njegova smrt šokirala mnoge: 'Čudno se ponašao...'

Fanovi američkog fitness influencera Connora Murphyja (36) zadnjih su dana zbunjeni pojavom nepotvrđenih internetskih objava o njegovoj smrti. No, Economic Times danas je prenio izjavu drugog fitness influencera Tonyja Hugea koji je potvrdio nagađanja.

- Connor Murphy živio je na golf terenu u Bangkoku, koji je prekrasan, i tamo je imao lijepu kuću. A ona se doslovno nalazi uz vodu. Njegov stražnji balkon izlazi na vodu. To se može vidjeti na njegovom Instagramu i objavama koje je dijelio. Na kraju se utopio u jezeru u vlastitom dvorištu. Mnogo je drugih stvari koje su tome prethodile, ali tako je završio svoj život – utapanjem. Prije smrti, otkrio je kako je postigao neke nadljudske sposobnosti, i to nije šala - stvarno ih je postigao. Ja i puno drugih prijatelja smo ga u tome podržavali, kao što biste podržali prijatelja koji ima velike snove i želi ostvariti takve sposobnosti - kazao je Huge.

Prema pisanju lokalnih medija, spasilački tim je 7. srpnja poslan u luksuzni stableni kompleks u okrugu Bang Phli, nakon dojave da se influencer ponaša sumanuto.

Naime, Connor je navodno snimljen kako pokušava dati novac vozaču, prilazi vozilu nepoznate osobe, viče, kotrlja se po cesti, izvodi pokrete nalik molitvi... Nakon dolaska policije, skočio je u jezero i nastavio plivati dok se nije iscrpio i nestao ispod površine. Ronioci su tijelo našli 30 minuta kasnije, 20 metara od obale, piše Economic Times. Na tijelu, navodno, nisu pronađeni znakovi nasilne smrti.

Po pisanju Economic Timesa, tijekom pretrage vozila Connora Murphyja, policija je pronašla dvije nekorištene šprice i nekoliko neidentificiranih tableta u torbici.

Njegova djevojka kazala je za lokalne medije da ga nikad nije vidjela da se drogira te da ne može objasniti njegovo neobično ponašanje u satima koji su prethodili incidentu.

Istražitelji su naglasili da ti predmeti nisu nužno povezani sa smrću Connora Murphyja te da je uzrok smrti i dalje predmet istrage dok se čekaju rezultati obdukcije i toksikoloških analiza.

Na dva kanala na YouTubeu, Murphy je ima preko 3 milijuna pratitelja, a na Instagramu 378 tisuća.