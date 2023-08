Preminuo je legendarni voditelj Bob Barker: Emisiju 'The Price Is Right' je vodio čak 35 godina

Legendarni voditelj Bob Barker, poznat po emisiji 'The Price Is Right' preminuo je u ponedjeljak, prenosi Page Six. Imao je 99 godina. Kako piše TMZ, voditelj je preminuo u svom domu prirodnom smrću.

Bob Barker, punog imena Robert William Barker, rodio se 12. prosinca 1923. u Darringtonu u državi Washington. Odrastao je u Južnoj Dakoti, a kada je bio u srednjoj školi, obitelj se preselila u državu Missouri. Tamo je dobio i košarkašku stipendiju za sveučilište Drury. Tijekom studiranja je postao i kadet mornaričkog zrakoplovstva jer je krenuo Drugi svjetski rat.

Foto: Youtube

Nakon što se vratio na fakultet, vjenčao se s Dorothy Jo Gideon, s kojom je bio od srednje škole. U braku su bili 36 godina, sve do 1981. kada je Dorothy preminula.

Ubrzo nakon povratka studiranju je krenula i njegova voditeljska karijera. Započeo je s lokalnom radio stanicom, a onda je sasvim slučajno završio i na televiziji. Tada se s Dorothy preselio u Los Angeles kako bi imao uspješnu karijeru na televiziji. Barker je 1956. godine postao voditelj popularne televizijske igre 'Truth or Consequences'. Nakon nje je vodio i emisije poput 'The Family Game', 'Simon Says' i 'That's My Line'.

Foto: Jeff Daly/starmaxinc.com

Onda je 1972. godine postao voditelj emisije 'The Price Is Right', po kojoj je bio najpoznatiji. Emisiju je vodio čak 35 godina sve dok nije otišao u mirovinu 2007. godine. Za ovu je emisiju osvojio 19 Dnevnih Emmyja, a 1999. godine su ga nagradili za životno djelo. Uveden je i u Kuću slavnih televizijske akademije, a dobio je i svoju zvijezdu u poznatoj holivudskoj ulici.

Uz svoje uspješne emisije, Bob se pojavljivao i u drugim popularnim serijama, uključujući 'Dadilju', 'Futuramu', 'Kako sam upoznao vašu majku' i brojne druge.