Preminuo je Marijan Cerovac iz showa 'Ljubav je na selu'

Preminuo je Marijan Cerovac, poznat kao sudionik showa 'Ljubav je na selu'. Marijan je preminuo prošlog četvrtka, a vijest su nam potvrdili s RTL-a.

Foto: Privatan album

Marijan je sudjelovao u 13. sezoni showa, a nije se zaljubio u nijednu od svojih kandidatkinja. Sreću je pronašao s Tajlanđankom Naranphat Cerovac Madarat, koju još zovu i Patty, a s kojom se vjenčao pred kamerama.

Ona je na društvenim mrežama objavila video s Marijanovim fotografijama, među kojima su i neke iz bolnice, te se oprostila od njega riječima: 'Lijepo spavaj'.

- Upoznali smo se na stranici za upoznavanje. Ja sam joj prvi napisao poruku, a ona je odgovorila s 'Hello'. I tu se sve otvorilo i počeli smo pričati. Ona je bila u Budimpešti. Tamo je dospjela preko radne vize, tamo je pronašla posao. Bila je u braku, razvedena je. Ja sam išao k njoj, ali prvi put me otkantala. Ali kad sam se vratio doma, ponovno me zvala i ja sam se vratio u Budimpeštu dva dana poslije. Čim je izašla van i čim sam je ugledao, ja sam bio zaljubljen preko glave - ispričao je ranije za RTL.