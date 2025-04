Zaboravljena afera Mile Kekina: Kako se pjevač 'ogrebao' za povlašteni parking na Tuškancu

Bivši frontmen Hladnog piva Mile Kekin posljednjih se dana našao u središtu pozornosti zbog afere oko vile Kekinovih u Istri. Glazbenika su u petak uhitili, potom pustili da se brani sa slobode. Stoga se potegnulo i pitanje toga da Kekinu, kao slobodnom umjetniku, država plaća zdravstvene i mirovinske doprinose, unatoč zaradi od 130.000 eura godišnje.

No, nije ovo prva Kekinova afera. Prije 13 godina prozvalo ga se na sjednici zagrebačke Skupštine jer je koristio povlaštenu parkirnu kartu za garažu na Tuškancu iako su povlaštene karte za tu garažu bile ukinute godinu ranije.

Zagreb: Mile Kekin, frontmen Hladnog piva | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kekin se 2007. godine, nakon života u roditeljskoj kući u Gajnicama, preselio u podstanarski stan na Tuškancu, a koristio je povlaštenu parkirnu kartu za garažu. Međutim, povlaštene karte za tu su garažu ukinute u ožujku 2011., ali ne i Kekinu. Stoga su nekadašnjem voditelju podružnice Zagrebparkinga Robertu Mišeti, krajem 2011. godine, zastupnici oporbenih stranka adresirali brojna pitanja među kojima i ono Margarete Mađerić, predsjednice Kluba zastupnika HDZ-a, koju je zanimalo zašto samo jedna osoba može parkirati po povlaštenim cijenama u garaži Tuškanac koja ima 160 parkirališnih mjesta.

- Ja i još nekoliko susjeda imamo parkirališna mjesta u garaži. Nisam jedini. Godišnju kartu plaćam 1300 kuna. Parkirališna mjesta dobili smo jer živimo u zoni u kojoj nema vanjskih parkirališnih mjesta - rekao je tada Mile Kekin za Večernji list.

Zagreb: Mile Kekin, frontmen grupe Hladno pivo | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Robert Mišeta, tadašnji direktor Zagrebparkinga, priznao je da je Kekinu dozvolio povlašteno parkiranje u Tuškancu. Međutim ne na godinu dana, nego na par mjeseci.

- Došao je moj ured i molio me da mu produljim kartu. Pristao sam u dobroj vjeri i dozvolio to na par mjeseci. Međutim došlo je do šuma u komunikaciji pa su mu moji službenici produljili parking na godinu dana. Nismo još provodili odluku o ukidanju povlaštene cijene parkiranja u garažama jer nismo uspjeli dogovoriti prave cijene sa Gradom Zagrebom. Kekin je bio jedini koji je to tražio, pa sam mu izašao u susret, nadajući se da će se Grad odazvati kako bismo regulirali cijene - pojasnio je tada Mišeta zašto je Kekin i dalje imao povlaštenu kartu za garažu u kojoj je ta privilegija ukinuta.

Nedugo nakon skandala s parkirnom kartom Kekin i supruga kupili su stan u blizini Akademije likovnih umjetnosti u kojem i danas žive. Tada se u medijima šuškalo kako je glazbenik za stan izdvojio oko 140.000 eura.

Zagreb: Zgrada u Ilici gdje živi uhićeni Mile Kekin | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Radi se o stanu od 77,4 kvadrata koji je ove godine njegova supruga Ivana procjenila na vrijednost od 231.000 eura uz koji pripada i garaža od 16 kvadrata koja je procjenjena na 15.000 eura.