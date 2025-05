Preminuo je Oscarom nagrađeni redatelj i scenarist: Radio je na filmu 'Kramer protiv Kramera'

Oskarovac, redatelj i scenarist Robert Benton preminuo je u nedjelju u dobi od 92 godine. Tužnu vijest potvrdila je New York Timesu njegova asistentica i menadžerica Marisa Forzano.

Benton je najpoznatiji po filmovima poput 'Kramer vs. Kramer', 'The Late Show', 'Places in the Heart' i 'Nobody's Fool'. Radio je i na scenariju za film 'Bonnie i Clyde'.

Foto: Profimedia

Robert je rođen u Waxahachieju u Teksasu, a diplomirao je likovne umjetnosti na Sveučilištu u Teksasu. Kasnije je magistrirao na Sveučilištu Columbia s velikim ambicijama da postane slikar.

Karijeru je započeo u časopisu Esquire, gdje je postao i umjetnički direktor. S kolegom Davidom Newmanom napisao je scenarij za film 'Bonnie i Clyde'. Benton je kasnije snimao dramske filmove koje je često i sam pisao. Surađivao je s glumcima Dustinom Hoffmanom, Meryl Streep, Sally Field i Johnom Malkovichem.

Benton je osvojio Oscara za najboljeg redatelja za film 'Kramer vs. Kramer', a isti film donio mu je i nagradu za najbolji scenarij. Kasnije je još jednom dobio Oscara za scenarij filma 'Places in the Heart'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Godine 1995. dobio je nagradu Ian McLellan Hunter Udruženja pisaca Amerike za životno djelo u pisanju, a 2007. nagradu Laurel za scenaristička postignuća. Osim toga, redatelj se pojavio u nekoliko dokumentaraca o filmskom stvaralaštvu, poput 'Wanderlust' iz 2006. i 'Moguls and Movie Stars: A History of Hollywood' TCM-a iz 2010. godine.