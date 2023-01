Preminuo je Owen Roizman u 87. godini: Snimio je filmove 'Egzorcist' i 'Francuska veza'

Preminuo je Owen Roizman, filmski snimatelj koji je bio čak pet puta nominiran za prestižnu američku filmsku nagradu Oscar.

Radio je na filmovima kao što su 'Egzorcist', 'Francuska veza', 'Tootsie' te brojnim drugim.

Prva je nominacija za Oscara došla kad je postao partner s Williamom Friedkinom na filmu 'Francuska veza'.

Foto: imdb

U intervjuu za Los Angeles Times iz 2011. Roizman se prisjetio kako je dobio posao surađujući s Friedkinom. 'Francuska veza' bio je tek drugi film na kojem je radio, ali srećom, Friedkin je vidio njegov prethodni rad na filmu 'Stop', piše Deadline.

S Friedkinom je opet bio partner 1973. godine, kad su napravili film 'Egzorcist'.

Kreativac je dobio nominacije za Oscara i za rad na 'Mreži' Sidneyja Lumeta, 'Tootsie' Sydneyja Pollacka i 'Wyatta Earpa' Lawrencea Kasdana.

Foto: amazon.com

Konačno je 2017. dobio počasnu nagradu američke filmske Akademije.

Roizman je rođen 22. rujna 1936. u New Yorku, a odrastao je u Brooklynu. Kao dijete, želio je biti igrač bejzbola i čak je pokušao igrati za New York Yankeese, ali je u tinejdžerskim godinama dobio dječju paralizu. Njegov je otac bio snimatelj za 'Movietone News'.

Njegovi ostali filmovi uključuju 'The Gang That Couldn’t Shoot Straight' (1971.), 'Play It Again, Sam' Herberta Rossa (1972.), 'The Heartbreak Kid' Elaine May (1972.) i 'The Addams Family' Barryja Sonnenfelda (1991.).

