Preminuo je Špiro Guberina (87)

Glumac Špiro Guberina umro je u 88. godini. U svom bogatom umjetničkom radu odigrao je preko dvjesto različitih uloga u kazališnim predstavama, na filmu i na televiziji. Publika ga najviše pamti kao Strikana

<p>Kazališni, televizijski i filmski glumac <strong>Špiro Guberina</strong> umro je u 88. godini. Tužnu vijest o odlasku glumca potvrdila nam je voditeljica odjela socijalnog rada, radne terapije i izvaninstitucijskih usluga iz doma za starije i nemoćne u Klaićevoj ulici, u kojem je Guberina proveo posljednje godine života.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: U 88. godini preminuo je Špiro Guberina</strong></p><p>Proslavio se kao strikan Jozo u serijalu 'Velo misto' i Divac u 'Prosjacima i sinovima', a zatim odigrao još niz zapamćenih uloga. Dobitnik je Nagrade 'Vladimir Nazor' za životno djelo 2011. godine. </p><p>Rođeni Šibenčanin u svom bogatom umjetničkom radu odigrao je preko dvjesto različitih uloga u kazališnim predstavama, na filmu i na televiziji. Glumački vijek proveo je u Hrvatskom narodnom kazalištu, a osnovao je Mali hrvatski teatar Kiklop.</p><p>U tadašnjem satiričnom kazalištu Jazavac (danas Kerempuh) započeo je karijeru komičara, a za karijere se i specijalizirao za uloge pomaknutih i osebujnih likova, koje je sjajno igrao. </p><p>Jedna od prvih glavnih uloga u HNK-u, u kojem je djelovao više od 40 godina, bila mu je ona kneza Miškina u 'Idiotu' Dostojevskog. Antologijske uloge ostvario je u djelima Ive Brešana, Marina Držića i Ranka Marinkovića, a upravo u Marinkovićevim dramama odigrao je cijeli niz uloga. </p><p>Posljednjih godina stanje mu se pogoršalo, a to vrijeme glumac je proveo u domu za starije i nemoćne u Zagrebu. Nije se više mogao kretati, no ostao je do posljednjih dana zdravog duha.</p>