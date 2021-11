Broadwayska legenda Stephen Sondheim (91) preminuo je u petak u svojoj kući u Roxburyju. Vijest o smrti legendarnog tekstopisca objavio je New York Times.

Sondheimovo djelo 'West Side Story' objavio je F. Richard Pappas koji je za američke medije rekao da je smrt bila iznenadna i da je Sondheim dan prije proslavio Dan zahvalnosti.

Smatran je najvećim skladateljem i tekstopiscem 20. stoljeća. Radio je na legendarnim predstavama kao što su ‘Company' (1970), 'Follies' (1971), 'A Little Night Music' (1973), 'Pacific Overtures' (1976), 'Sweeney Todd' (1979), 'Merrily We Roll Along' (1981), 'Sunday in the Park With George' (1984) i 'Into the Woods' (1987).

Dobio je i nagradu Tony za najbolji mjuzikl za komediju 'Smiješna stvar dogodila se na putu do Foruma' iz 1962. godine, koja se prikazivala više od dvije godine. 2015. godine Barack Obama mu je dodijelio i Predsjedničku medalju slobode u Bijeloj kući.

U Londonu je otvoreno i Sondheimovo kazalište. Na žalost, na otvorenje nije mogao doći zbog kobnog pada.

- Dok se oporavljam od pada, nestrpljiv sam odbaciti svoj štap, zgrabiti šešir i krenuti preko Ribnjaka što brže mogu da vidim na kojem je kerubinu Cameron tetovirao moje inicijale. Blago rečeno, oduševljen sam što se moje ime nalazi u kazalištu na West Endu koje volim posjećivati još od svog prvog putovanja u London prije gotovo sedamdeset godina - rekao je tada Sondheim.

Iako je nakon pada bio u jako teškom položaju, kako navodi producent Cameron Mackintosh, to ga nije zaustavilo da organizira virtualnu zabavu za svoj 90. rođendan. Ona je održana u travnju a u zabavi su sudjelovale mnoge svjetske zvijezde poput Meryl Streep (72).

- Ne možete vjerovati da je jedan čovjek sve ovo napisao - rekao je glavni čovjek Broadwaya, Raul Esparza (51) za The Post 2020. godine.

Sondheimova karijera započela je stihovima za 'West Side Story' 1957. godine i od tada je brzo rasla. U svojim 20-ima napisao je 'Somewhere' iz 'West Side Story' i 'Rose’s Turn', kao i završni dio mjuzikla iz Zlatnog doba, 'Gypsy'.

- Kao da gledaš Sikstinsku kapelu. Steve bi me ubio da čuje da ovako pričam o njemu! - dodao je tada Esparza.

Jedna od najpoznatijih filmskih adaptacija Sondheimovog kazališnog mjuzikla je upravo 'Sweeney Todd: Đavolji brijač Fleet Streeta', redatelja Tima Burtona iz 2007. godine u kojemu glumi Johnny Depp (58). Producent Richard Zanuck tada je priznao da riskira time što je angažirao Deppa

- Milijuni dolara uloženi na osnovi pretpostavke, ali rekli smo jedan drugom 'Johnny je pametan čovjek. On se ne bi doveo u tu poziciju da ne misli da to može učiniti' - rekao je za Entertainment Weekly.

S druge strane, Sondheim je vjerovao u Deppa. Rekao je da ga je uvijek volio kao glumca pa tijekom izbora nije oklijevao niti trenutka.

- Mislio sam da ima lagan bariton. Sviđa mi se kao glumac, uvijek jest. Zbrojivši sve, nisam oklijevao ni jednog trenutka - dodao je legendarni tekstopisac tada.