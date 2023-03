Preminuo je Steve Mackey, basist britanskog benda Pulp

Foto: Profimedia

Osim što je svirao s bendom do 2002. radio je i kao producent s grupama The Kills i Cornershop, a koautor je i više pjesama na debitantskom albumu Florence and The Machine

Basist britanskog benda Pulp, Steve Mackey, preminuo je u četvrtak u 56. godini nakon što je tri mjeseca proveo u bolnici. Vijest je potvrdila njegova supruga Katie Grand (51), koja je istaknula kako je 'shrvana i šokirana'. Ekipa iz Pulpa se vrlo brzo oglasila i na Twitteru povodom tragičnog gubitka. - Naš voljeni prijatelj i basist Steve Mackey preminuo je jutros. Naše su misli s njegovom obitelji i voljenima - napisali su u priopćenju, a uz to su objavili i fotku Mackeyja kako šeta kroz prirodu. - Ova Steveova fotografija datira iz vremena kada je Pulp bio na turneji u Južnoj Americi 2012. godine. Imali smo slobodan dan i Steve je predložio da se idemo penjati u Ande. Tako smo i napravili - dodaju dalje. Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION Uzrok smrti basista još nije poznat, a za sobom je ostavio sina Marleyja i suprugu Katie, koja se oglasila putem Instagrama. - Nakon tri mjeseca u bolnici, boreći se svom snagom i odlučnošću, šokirani smo i shrvani što smo se oprostili od mog briljantnog, prelijepog supruga, Stevea Mackeyja - napisala je. - Ovo je gubitak koji je ostavio mene, njegovog sina Marleyja, roditelje Kath i Paula, sestru Michelle i mnoge prijatelje slomljenog srca - poručila je Katie. Mackey je bio član benda od 1989. godine i ostao je s njima do 2002. godine, dakle s Pulpom je bio dok su bili na vrhuncu devedesetih godina. Osim što je svirao, radio je i kao producent s grupama The Kills i Cornershop, a koautor je i više pjesama na debitantskom albumu Florence and The Machine iz 2009. godine. Foto: Profimedia