Preminuo Alec John Such, basist i jedan od osnivača Bon Jovija

Jedan od osnivača legendarnog američkog rock benda Bon Jovi, bivši basist Alec John Such, preminuo je u 70. godini.

Brojni kolege se opraštaju od njega putem društvenih mreža.

- Alec je bio sastavni dio formiranja benda... Da budem iskren, našli smo put jedan do drugog preko njega. Danas mi ta sjećanja mame osmijeh, ali i suze. Jako će nam nedostajati - napisao je Jon Bon Jovi na Twitteru uz oproštaj.

Such je s bendom svirao od 1983. do 1994. godine, kada su nastali neki od njihovih najvećih hitova poput 'You Give Love a Bad Name', 'Livin' on a Prayer' ili 'Bad Medicine'. Bio je zaslužan i za okupljanje benda.

Such je rođen u New Yorku 14. studenog 1951. godine. Ranije je svirao u bendu The Message i bio dobro poznat na njujorškoj glazbenoj sceni. Kao voditelj plesne dvorane Hunka Bunka u Sayrevilleu, bio je odgovoran za gaže Jon Bon Jovi & The Wild Onesa i prije nego što se sam pridružio bendu.

Bio je deset godina stariji od ostalih članova benda, a jednom prilikom je priznao da je izdavačka kuća zbog toga lagala o njegovim godinama.

- Imao sam 31 godinu kada sam se pridružio bendu. Bio sam dobrih 10 godina stariji od ostatka benda. Moja sestra se na kraju jako naljutila jer bi je novine opisivale kao moju stariju sestru dok je u stvarnosti bila mlađa - rekao je svojedobno.

Detalji o smrti trenutno nisu poznati.

