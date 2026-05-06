Preminuo je Ted Turner: Jane Fonda zbog njega se povukla iz glume na dugih 15 godina

Ted Turner, medijski maverik i filantrop koji je osnovao CNN i time revolucionarizirao televizijske vijesti, preminuo je u srijedu u 87. godini, okružen obitelji. Iako je izgradio medijsko carstvo koje je obuhvaćalo prvu kabelsku 'superpostaju', popularne filmske i crtane kanale te profesionalne sportske timove, Turnerov život jednako je obilježio i desetogodišnji brak s glumicom i aktivisticom Jane Fondom.

Robert Edward Turner III rođen je u Cincinnatiju, Ohio, a s 24 godine, nakon samoubojstva oca, preuzeo je obiteljsku tvrtku za oglašavanje. No nije se dugo zadovoljio prodajom tuđih proizvoda. Kupovao je radijske postaje, a zatim 1970. i televizijsku postaju u Atlanti. Uvidjevši moć satelitske tehnologije, pretvorio ju je u prvu 'superpostaju' koja je dopirala do gledatelja diljem zemlje.

Njegova najveća inovacija uslijedila je 1. lipnja 1980., kada je pokrenuo CNN, prvu 24-satnu informativnu mrežu. Mnogi su ideju smatrali ludom, no Zaljevski rat 1990. godine, prvi rat koji se prenosio uživo, potvrdio je njegovu viziju. Magazin Time proglasio ga je čovjekom godine 1991. zbog 'pretvaranja gledatelja u 150 zemalja u svjedoke povijesti'.

Paralelno s medijskim carstvom, koje je uključivalo kanale poput TNT-a, Cartoon Networka i Turner Classic Movies, bio je strastveni filantrop i zaštitnik okoliša. Donirao je milijardu dolara Ujedinjenim narodima, osnovao nekoliko zaklada i postao jedan od najvećih zemljoposjednika u SAD-u, posvećen očuvanju prirode i ponovnom uvođenju bizona na američki zapad.

Susret s Jane i desetljeće strasti

Na vrhuncu karijere, nakon dva razvoda i s petero odrasle djece, Turner je 1989. upoznao Jane Fondu. Vjenčali su se 1991. i postali jedan od najpoznatijih parova na svijetu. Njihov je odnos bio intenzivan i ispunjen zajedničkim avanturama. Fonda se zbog njega povukla iz glume na 15 godina, vjerujući da će njihov brak trajati zauvijek.

​​​​​- Udati se za Teda je kao udati se za 15 ljudi. Moraš naučiti loviti, pa sam naučila. Moraš naučiti mušičariti, pa sam naučila. Volio je da se odijevam seksi, pa sam i to radila. I htjela sam to. Zašto biti s Tedom Turnerom ako si nećete dopustiti da vas upije njegova stvarnost i da učite iz nje? I drago mi je da jesam - izjavila je jednom prilikom.

Njihov zajednički prijatelj, bivši američki predsjednik Jimmy Carter, prisjetio se kako se isprva uopće nisu slagali, no kasnije su 'prerasli u jednu od najljepših romansi za koje je ikad čuo'. Fonda je u svojim memoarima opisala trenutke neizmjerne sreće, poput noći kada su se od smijeha srušili u podnožju stepenica na njegovoj plantaži i morali puzati do kreveta.

Ipak, nakon desetljeća braka, par se razveo 2001. godine. Razlozi su bili kompleksni, a jedan od ključnih bila je Fondina preobrazba na kršćanstvo, što je za Turnera, deklariranog agnostika, bio velik šok. On je kasnije tvrdio da problem nije bio u samoj vjeri, već u tome što ona o tome 'nije htjela razgovarati'. U svojoj autobiografiji Fonda je navela i njegovu nevjeru kao jedan od razloga prekida.

No suštinski problem bio je u njihovim različitim životnim putevima. Fonda je osjećala da se mora posvetiti sebi i svom osobnom rastu, što se kosilo s Turnerovom potrebom za stalnom pažnjom.

​​​​​- Njemu treba netko tko će biti tu 100 posto vremena. On misli da je to ljubav. To nije ljubav. To je čuvanje djece. Otišli smo u različitim smjerovima. Ja sam odrasla - objasnila je.

Turner je bio shrvan njihovim razvodom. Priznao je da je, nakon što se iselila, sjedio na podu između njihovih praznih ormara i plakao. Unatoč svemu, ostali su bliski prijatelji. Fonda ga je često nazivala svojim 'omiljenim bivšim suprugom', a on je prisustvovao proslavi njezina 80. rođendana.