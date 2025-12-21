Holivudska baka prošla je sve: Od obiteljskih tragedija i burnih ljubavi do borbe s rakom...

Jane Seymour Fonda rođena je 21. prosinca 1937. godine u New Yorku, a odrasla je uz oca koji je također veliko ime Hollywooda. Henry Fonda jedan je od najvećih glumaca 20. stoljeća, no sa svojom kćeri nije uvijek imao dobar odnos. Jane je isticala kako je njezin otac znao biti hladan i distanciran, a velika tragedija pogodila je njezinu obitelj kada joj je bilo tek 12 godina. Njezina majka Frances počinila je samoubojstvo, nakon čega je slavna glumica razvila poremećaj u prehrani s kojim se borila još godinama kasnije. Jane Fonda pohađala je internat, nakon čega je otišla na studij umjetnosti u Pariz.

Po povratku u New York jedno vrijeme se bavila modelingom, no onda je odlučila pratiti karijerni put svoga oca. Godine 1954. s ocem je glumila u filmu "The Country Girl", a iste godine upisala je i satove glume. Karijera joj je 60-ih godina krenula uzlaznom putanjom, a lansirana je filmom "Tall Story". Glumila je i na Broadwayju, a u filmovima se već onda profilirala u žanru romantične komedije. Na račun filma "Barbarella" postala je seks simbol, a filmom "Klute" pozicionirala se i u trilerima. Za taj je film osvojila Oscara. Tijekom 70-ih godina nastavila je nizati snažne uloge, a drugi zlatni kipić dobila je za film "Coming Home" u kojem je glumila s Jonom Voightom. "The China Syndrome" bio je iduća uspješnica u kojoj je glumila uz Jacka Lemmona i Michaela Douglasa.

Značajan film njezine karijere svakako je "On Golden Pond" u kojem je glumila kćer svom pravom ocu Henryju Fondi. Njezinu majku utjelovila je Katharine Hepburn, a Henry Fonda je za ovaj naslov dobio prvog i jedinog Oscara u svojoj karijeri.

Foto: IMBD

Nastavila je glumiti te do danas nije stala. Iako je neko vrijeme gluma na njezinu rasporedu bila na pauzi, Fonda se bavila drugim temama. Velika je aktivistica, a na prijelazu milenija bila je poznata i po videima aerobik vježbi koje je objavljivala.

Na veliko platno se vratila 2005. filmom "Monster-in-Law" u kojem se pojavila uz Jennifer Lopez, te je dvije godine kasnije briljirala u "Georgia Rule" s Lindsay Lohan. Godine 2013. utjelovila je bivšu američku prvu damu Nancy Reagan, a glumila je i u nizu televizijskih serija,

Prije deset godina udružila je snage s dugogodišnjom prijateljicom Lily Tomlin za seriju "Grace and Frankie". Serija je doživjela ogroman uspjeh, a priča dviju žena koje muževi ostave jer se zaljube jedan u drugoga i danas mami osmijeh na lice mnogima.

Ljubila je mnoge, a triput je stala pred oltar

Jane Fonda je u braku bila triput, a o svojim ljubavima je dosta toga otkrila u autobiografiji. Ondje je istaknula da je nevinost izgubila s 18 godina s glumcem Jamesom Franciscusom. Tijekom 50-iih i 60-ih godina ljubila je brojne slavne frajere, od kojih su joj neki bili i kolege. Fonda je tako u vezi bila s menadžerom auto utrka Giovannijem Volpijem, producenti José Antonio Sainz de Vicuña i Sandy Whitelaw bili su joj dečki jedno vrijeme, a ljubila je i kolegu Warrena Beattyja.

Svog prvog supruga, francuskog redatelja Rogera Vadima, upoznala je 1963. godine, a vjenčali su se dvije godine kasnije u Las Vegasu. Kćer Vanessa Vadim rodila im se 1968., a nekoliko godina nakon objavili su da se rastaju.

Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION

Samo tri dana nakon što je finaliziran njezin razvod od Vadima, Fonda se udala za aktivista Toma Haydena. Zajedno su bili od godine ranije, a u vrijeme vjenčanja glumica je bila tri mjeseca trudna. Sin Troy O'Donovan Garity rodio se 1973. u Los Angelesu, a dobio je prezime svoje bake jer su njegovi roditelji smatrali kako njihova prezimena imaju "neugodan prizvuk". Od Haydena se glumica službeno rastala 1990., a u to vrijeme su mediji pisali da ljubi glumca Roba Lowea.

Treću put je pred oltar stala s medijskim mogulom Tedom Turnerom 1991. Zajedno su bili deset godina, a rastali su se navodno jer se Fonda okrenula kršćanstvu. Glazbenog producenta Richarda Perryja ljubila je gotovo deset godina, no nikada se nisu vjenčali. Slavna glumica isticala je kako "o ljubavi ništa nije naučila".

Osim dvoje biološke djece, Jane Fonda je posvojila kćer Mary Williams. Williams je o glumici pisala u svojim memoarima koje je objavila 2013. godine.

Slavna Oskarovka prije nekoliko godina je otkrila da se bori s rakom. Imala je Ne-Hodginov limfom, a strašnu bolest je pobijedila. Pričala je kako zbog kemoterapije nije imala energije. Dok se liječila, snimila je čak tri filma, a onda je govorila kako želi da starije žene na televiziji dobiju zanimljivije uloge te da budu zastupljenije.