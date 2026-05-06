Preminuo je Ted Turner, vizionar koji je stvorio CNN i zauvijek promijenio televiziju...

Ted Turner, karizmatični medijski mogul, poduzetnik i filantrop koji je osnovao CNN i revolucionirao američku kabelsku televiziju, preminuo je u srijedu u 87. godini. Vijest o njegovoj smrti prvi je objavio CNN, pozivajući se na priopćenje tvrtke Turner Enterprises. Turner se posljednjih godina borio s demencijom s Lewyjevim tjelešcima, progresivnom bolešću mozga čiju je dijagnozu javno objavio 2018. godine.

U svom je zenitu Turner bio jedan od kraljeva medijskog svijeta, drzak ali pronicljiv vizionar koji je stvorio divovski Turner Broadcasting System. Utemeljio je koncept "superpostaje" i pokrenuo kanale poput TBS-a, TNT-a, Cartoon Networka i Turner Classic Moviesa. Ipak, njegov najveći doprinos kulturi i politici bio je Cable News Network, poznatiji kao CNN, prvi kanal koji je emitirao vijesti 24 sata dnevno. Time je iz temelja promijenio format i brzinu televizijskih vijesti, utirući put konkurentima kao što su Fox News i MSNBC.

Foto: PROFIMEDIA

"Ted je bio intenzivno uključen i predan vođa, neustrašiv i uvijek spreman podržati predosjećaj i vjerovati vlastitoj prosudbi. Bio je i uvijek će biti vodeći duh CNN-a", stoji u izjavi Marka Thompsona, predsjednika i izvršnog direktora CNN-a.

Revolucija 24-satnih vijesti

Ideja o kanalu koji neprestano emitira vijesti bila je radikalna u doba kada su informativnim programom vladale "velike tri" televizijske mreže - ABC, NBC i CBS. Turner je bio zbunjen zašto se nitko od medijskih divova nije odvažio na takav korak.

​- Njemu je to bila najlogičnija stvar na svijetu i nije mogao razumjeti zašto to nitko drugi ne radi. Zato je on to odlučio učiniti - prisjetio se Eason Jordan, bivši direktor vijesti na CNN-u.

CNN je s emitiranjem započeo 1. lipnja 1980. godine iz preuređenog židovskog ladanjskog kluba u Atlanti. U početku su ga podcjenjivali, a konkurenti su ga posprdno nazivali "Chicken Noodle News" (mreža za juhu s rezancima), aludirajući na niske plaće i amatersku produkciju. No, s vremenom je CNN postao nezaobilazan izvor informacija. Prijenos katastrofe shuttlea Challenger 1986. i, presudno, ekskluzivno izvještavanje iz Bagdada tijekom Zaljevskog rata 1991. godine, kada su bombe obasjavale nebo, pretvorili su CNN u globalni fenomen.

Turner, prepoznatljiv po tankim brkovima i lukavom osmijehu, s entuzijazmom se bacao i u druge pothvate. Bio je vlasnik bejzbolskog tima Atlanta Braves, koji je brendirao kao "američki tim", i košarkaškog kluba Atlanta Hawks. Osnovao je i lanac restorana Ted's Montana Grill, koji poslužuje meso bizona.

Njegov stil bez dlake na jeziku i sklonost kontroverznim izjavama o svjetskim događajima ili religiji priskrbili su mu nadimak "Captain Outrageous" (Kapetan Skandalozni).

​- Nemam pojma što ću reći. Govorim ono što mi padne na pamet - rekao je jednom za The New Yorker.

Iako je bio avatar američkog kapitalizma, održavao je prijateljske odnose s kubanskim vođom Fidelom Castrom i često se sukobljavao s rivalom Rupertom Murdochom, kojem je jednom prilikom zaprijetio i fizičkim obračunom.

Gubitak carstva i filantropija

Godine 1996. Turner je prodao svoju tvrtku Time Warneru za oko 7,5 milijardi dolara, što je kasnije duboko požalio. Postao je potpredsjednik nove tvrtke, no nakon katastrofalnog spajanja Time Warnera s internetskim divom AOL-om 2001. godine, Turner je gurnut u stranu i na koncu je napustio tvrtku. To spajanje danas se smatra jednom od najgorih poslovnih odluka u američkoj korporativnoj povijesti, a Turner je izgubio oko osam milijardi dolara osobnog bogatstva.

Iste godine razveo se od svoje treće supruge, glumice i aktivistice Jane Fonde. Njihov desetogodišnji brak privlačio je veliku pažnju, a Turner je kasnije priznao da se osjećao sretnije dok je bio s njom.

Foto: PROFIMEDIA

Unatoč poslovnim i osobnim udarcima, Turner se posvetio filantropiji i zaštiti okoliša. Šokirao je svijet 1997. godine kada je Ujedinjenim narodima donirao milijardu dolara za osnivanje Zaklade UN-a. Bio je jedan od prvih potpisnika inicijative "The Giving Pledge" Billa Gatesa i Warrena Buffetta, obećavši da će većinu svog bogatstva dati u dobrotvorne svrhe.

Također je suosnovao Inicijativu za nuklearnu prijetnju, neprofitnu organizaciju koja se zalaže za sprečavanje uporabe oružja za masovno uništenje. Kao jedan od najvećih privatnih zemljoposjednika u SAD-u, svoja je imanja koristio za promicanje održivosti i ekoturizma, s posebnim naglaskom na očuvanje populacije bizona.