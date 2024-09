Preminuo je Wilbur H. Jennings, autor hita 'My Heart Will Go On' iz nagrađivanog filma 'Titanic'

Američki tekstopisac Wilbur H. Jennings, autor teksta za glazbeni hit "My Heart Will Go On" iz filma Titanic, umro je u dobi od 81. godine, objavio je Holywood Reporter.

Wilbur H. Jennings je umro u svome domu u teksaškom gradu Tyleru. Pokojnikova njegovateljica Martha Sherrod rekla je da je posljednjih pet, šest godina patio od ozbiljnih zdravstvenih problema.



Holivudsku karijeru započeo je 1976., a godinu dana kasnije u suradnji sa skladateljem Richardom Kerrom napisao je hit Barryja Manilowa "Looks Like We Made It".

U Kuću slavnih tekstopisaca uvršten je 2006. godine, gotovo 10 godina nakon što je osvojio svoga drugog Oscara za pjesmu iz Titanica koju je otpjevala Celine Dion, "My Heart Will Go On".

Svojega prvog Oscara osvojio je za glazbu iz filma Oficir i Gentleman i pjesmu "Up Where We Belong" godine 1983.

Početkom devedesetih Jennings je surađivao s Ericom Claptonom na pjesmi "Tears in Heaven" iz filma Rush iz 1991. Pjesma je nominirana za Zlatni globus, a osvojila nagradu za pjesmu godine na Grammyjima.

Osvojio je ukupno tri Grammyja, dva Zlatna globusa i sveukupno 25 raznih nagrada.



Jenning je rođen 27. lipnja 1944. u Teksasu. Najprije je radio kao nastavnik na lokalnom koledžu, a zatim na državnom sveučilištu u Austinu. Surađivao je s umjetnicima poput Whitney Houston, BB Kingom i brojnim drugima. Pjesme za koje je Jennings napisao tekstove pojavile su se u 325 filmova i televizijskih emisija.