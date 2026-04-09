Preminuo Michael Patrick (35): Glumio je i u 'Igri prijestolja'

Glumac Michael Patrick preminuo je u dobi od 35 godina nakon borbe s bolešću motornog neurona. Tužnu je vijest potvrdila njegova supruga Naomi Sheehan koja je na društvenim mrežama napisala kako su svi shrvani zbog velikog gubitka. Poručila je kako je mladom glumcu bolest dijagnosticirana 2023. godine. U bolnici je završio prije desetak dana te preminuo okružen prijateljima i članovima obitelji.

- Mick nije tek jednom bio inspiracija za sve koji su imali privilegiju biti u kontaktu s njime, ne samo zadnjih par godina koliko je trajala borba s bolešću, već svaki dan njegovog života. Živio je punim plućima. Veselje, smijeh... Titan narančaste kose. Tako smo zahvalni svima koji su nam iskazali podršku kroz zadnjih par godina - stoji u objavi, kao i omiljen citat glumca: 'Najbitnija stvar na svijetu je imati nešto za pojesti, nešto za popiti i nekoga tko te voli'.

- Zato, nemojte previše razmišljati. Jedite, pijte, volite - stoji u emotivnoj objavi njegove shrvane supruge.

Glumac se pojavio u jednoj epizodi popularne serije 'Igra prijestolja', a glumio je i u nekoliko serija BBC-a kao što su 'This Town' i 'Blue Lights'.