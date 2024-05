Preminuo osnivač grupe Train: Danima nisu znali da je mrtav

Charlie Colin, jedan od osnivača grupe Train, preminuo je u dobi od 58 godina nakon što se poskliznuo i pao pod tušem dok je čuvao kuću prijatelju u Bruxellesu u Belgiji. Izvori su za TMZ rekli da nitko nije pronašao Colina sve dok se njegovi prijatelji nisu vratili kući s putovanja prije pet dana. Njegova sestra potvrdila je smrt glazbenika za Variety.

Colin je bio jedan od originalnih članova Traina, koji su u početku činili Pat Monahan, Rob Hotchkiss, Scott Underwood i Jimmy Stafford. Kao basist benda, Colin je sudjelovao na prva tri albuma grupe.

S bendom je postigao veliki uspjeh kao kvintet s hitom iz 2001. 'Drops of Jupiter (Tell Me)', koji je dospio na 5. mjesto Billboard Hot 100 i osvojio Grammyja za najbolju rock pjesmu i najbolji instrumentalni aranžman uz pratnju pjevača.

Podrijetlom iz Newport Beacha u Kaliforniji, glazbenik je prvo upoznao kolegu, osnivača Traina, Hotchkissa, kada je bio u sedmom razredu, a njih su dvojica odvojeno pohađali Berklee School of Music gdje je Colin studirao gitaru za jazz kompoziciju.

Nakon preseljenja u Los Angeles, Hotchkiss je uputio poziv Colinu da se pridruži jednom od njegovih bendova koji su potpisali ugovor s PolyGram Recordsom.